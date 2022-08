Psi mají slzné kanálky stejně jako lidé. Doposud ale odborníci věřili, že zvířatům slouží pouze k udržení zdravých a čistých očí. Nová studie je první, která spojuje jejich slzy s emocemi. Slzy se sice psům nekutálejí po tvářích jako člověku, ale dělají jim skelné oči.

Už v roce 2015 japonský tým studoval, jak se v psech a majitelích uvolňuje oxytocin, když spolu komunikují. „Nyní jsme v navazující studii zjistili, že psi roní slzy v asociaci s pozitivními emocemi,“ řekl Kikusui.

Vědec se rozhodl začít toto téma studovat poté, co měla jeho fenka před šesti lety štěňata. Všiml si tehdy, že když své mladé krmila, vypadala přitom něžněji než obvykle. Hodně tomu napomáhaly právě i její vlhké oči. „Tehdy mě poprvé napadlo, že slzy možná násobí oxytocin,“ doplnil s odkazem na hormon, který se u lidí nazývá hormonem lásky či mateřství.

Skeptik: Příčina slz je jiná

Kikusui a jeho tým měřili množství slz u osmnácti psů pomocí standardního testu, známého jako Schirmerův test. Při něm psům chvíli předtím a chvíli potom, než se potkali po pěti až sedmi hodinách odloučení se svým majitelem, pod víčko na minutu vložili krátký papírový proužek. „Objem slz jsme hodnotili podle délky mokré části papírku. Základní hodnota byla 22 milimetrů a při setkání s majitelem se zvýšila o deset procent,“ vysvětlil odborník stanici CNN.

S pomocí dalších dvaceti psů poté výzkumníci porovnali výsledky mazlíčků, kteří se setkali s majiteli, a kteří se setkali jen se známými lidmi. Zvířata plakala pouze při setkání se svými pány.

Ne všichni vědci jsou ovšem přesvědčeni o správnosti závěrů studie. „Pokud bych měl tyto výsledky přijmout jako pravdivé, byl by to jeden z největších objevů všech dob na poli zvířecích projevů emocí,“ sdělil arizonský specialista na chování zvířat Clive Wynne deníku The New York Times.

Wynne argumentuje, že důvodem pro vyšší objem slz na papírcích může být jednoduše fakt, že se psi v euforii více hýbou a dráždí si proto oči. „Takže tomu nevěřím,“ prohlásil.

Kikusui ovšem uvádí, že i ta zvířata, která se nesetkala se svými pány, se pohybovala se stejnou intenzitou.

Psi, co pláčou štěstím

Aby japonští vědci dokázali, že ve vzniku slz opravdu hraje roli oxytocin, nakapali do očí dvaadvaceti psů roztok obsahující právě daný hormon. Objem slz se u těchto mazlíčků podstatně zvýšil. Naopak zvířata s kontrolním roztokem, který hormon neměl, na látku nijak nereagovala.

Proti tomuto výsledku se zase vyjádřila klinická psycholožka Lauren M. Bylsmaová, která oponuje, že podání roztoku s oxytocinem či kontrolního roztoku přímo do očí, mohlo podráždit sítnici, a tudíž nejde o spolehlivé výsledky.

Oproti tomu Kikusui argumentuje tím, že u kontrolního roztoku k více slzám nikdy nedošlo, zatímco u toho s hormonem ano.

Slzavá manipulace

V další části výzkumu Kikusui ukazoval čtyřiasedmdesáti lidem deset obrázků psů, z nichž někteří měli přidané umělé slzy. Respondenty žádal, aby zvířata ohodnotili na škále od jedné do pěti podle toho, jak moc se o ně chtěli starat. „Je možné, že se lidé lépe starají o psy, kteří mají skelné oči,“ vysvětlil vědec experiment.

Tato část výzkumu následně odhalila, že až o deset až patnáct procent více lidí se chtělo starat právě o uslzené mazlíčky.

Vědci k tomu dodávají, že na rozdíl od jiných zvířat získali psi díky kontaktu s lidmi vynikající komunikační schopnosti, které jim umožňují prohlubovat vztah s jejich majiteli. „Díky tomu můžou jejich slzy hrát roli při vyvolávání ochranitelského nebo pečovatelského chování jejich pánů,“ napsali vědci.

Pro stejný účel se již u psů vyvinula schopnost zvedat obočí. To podle odborníků napomáhá k emoční manipulaci lidí, aby v nich zvířata vyvolávala potřebu pečovat o ně. Lesklé oči tak mají možná podobnou funkci.

Množství otazníků

I přes přínos nové studie stále existuje množství věcí, kterými si vědci v oblasti psích emocí a slz nejsou jistí. Lidé třeba často pláčou nejen štěstím, ale i kvůli negativním emocím, a na tuto verzi se Kikusui a jeho tým ve své studii psů nezaměřil.

Důležitou otázkou také je, zda schopnost slzet plní nějakou sociální funkci v psím světě. „Nevíme, jestli se takto psi chovají i při shledání s dalšími psy či zda toto chování používají mezi sebou ke komunikaci,“ upřesnil Kikusui, podle kterého je zde stále místo na další zkoumání.