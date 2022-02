Ačkoli se říká, že kočky nemají rády vodu, o kočce rybářské to vůbec neplatí. Ve vodě je takřka jako doma a vybírá si právě takové oblasti, kde je vodních ploch dostatek. Umí výborně plavat a zručně loví ryby i další vodní živočichy. Jde o plaché samotářské zvíře. Kočka rybářská ve volné přírodě obývá mokřadní ekosystémy jižní a jihovýchodní Asie, ty jsou však po celém světě poznamenány lidskou činností. Kvapem jich ubývá stejně tak jako těchto šelem.

Koček rybářských ve světě ubývá. Zoo se snaží o záchranuZdroj: Zoo Děčín„Vysoušení mokřadů a ničení mangrovových porostů, stejně tak rozšiřování měst, jí ubírají životní prostředí. Je zabíjena jako škůdce ryb a krevet na farmách, případně jiných domácích zvířat. V některých zemích je dokonce lovena pro maso,“ uvedla mluvčí Zoo Děčín Alena Houšková.

Podle odhadů poklesnou světové populace kočky rybářské během několika let o zhruba třicet procent. V Česku můžete kočku rybářskou pozorovat například v pražské, olomoucké, ostravské nebo právě děčínské zoologické zahradě.

„Děčínská zoo patří nejen mezi významné chovatele tohoto druhu, ale navíc vede i Mezinárodní i Evropskou plemennou knihu, jejichž cílem je zachování populace zdravých jedinců druhu chovaného v lidské péči. To znamená, že v Děčíně vydáváme doporučení pro chov či přesuny jedinců, abychom zajistili genetickou rozmanitost populace, a vyhnuli se tak příbuzenské plemenitbě,“ vysvětlil koordinátor chovu v Děčíně Tomáš Rus.

Kočka rybářská je totiž zahrnuta do Evropského záchovného programu (EEP). Jde o společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat. Jeho činnost zajišťuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA ).

Ochrana v místě výskytu

Na 1. února každoročně připadá Světový den kočky rybářské, který na klesání její populace poukazuje.

Pro zachování druhu je však stále nejdůležitější ochrana druhu v místě jeho výskytu, takzvaného in situ. „Tím se například zabývá Aliance pro ochranu kočky rybářské The Fishing Cat Conservation Alliance. Jedná se o tým ochranářů a vědců, jejichž cílem je podpořit ochranu kočky rybářské a jejího přirozeného prostředí v jižní a jihovýchodní Asii. Dále také pomocí místních i světových partnerů zjistit a zmírnit míru ohrožení tohoto druhu a zapojit místní obyvatelstvo do jeho ochrany,“ doplnil Tomáš Rus.

Podpořit záchranu koček rybářských může i široká veřejnost. Darovat libovolnou finanční částku online je možné na webu www.fishingcat.org pomocí odkazu „Donate“ ve spodní části webové stránky.