Mezi nejvytíženější základny patří ty olomoucké v ulicích Aksamitova a Hněvotínská, podobně napilno mají například záchranáři v Přerově. Díky dostatku ochranných pomůcek i personálu situaci zatím zvládají na výbornou, působení v takzvané první linii si ale občas vybere svoji daň.

„Několik zaměstnanců bylo v karanténě. Vždy jen 1 až 2 členové určité základny, nicméně sotva přišli do práce, karanténa padla na někoho jiného,“ říká mluvčí ZZS Olomouckého kraje Lucie Urbanová. K akutnímu nedostatku personálu naštěstí nedošlo.

Krajská záchranná služba v těchto dnech dává dohromady vlastní biohazard tým. Speciální posádka bude určená především k výjezdům k infekčním pacientům. K těm byli dosud vysíláni záchranáři z nejbližší stanice v rámci klasické služby. V protiepidemických oblecích se během směny vystřídali téměř všichni.

Dekontaminace sanitky? 40 minut

„Pokud je na jedné základně více posádek, snažíme se je v oblékání do ochranných oděvů střídat. Pokud jsou již oblečeni, využívají se na více převozů covid+ pacientů,“ přibližuje Urbanová.

Po každém takovém výjezdu je nutné sanitku i posádku dekontaminovat. Proces trvá zhruba 40 minut.

Posádka ZZS je standardně vybavená FFP2 respirátorem, rukavicemi, brýlemi a štítem, před nákazou jsou tak záchranáři chráněni i u výjezdů k nahlášeným dopravním nehodám, zraněním či jiným zdravotním komplikacím. Kdyby ošetřovaná osoba jevila příznaky koronaviru, v sanitce by podstoupila takzvaný rapid test.

Činnost ZZS Olomouckého kraje zahrnuje také převoz pacientů z jedné nemocnice do druhé, a to napříč celou republikou. Transport do bližších měst zvládne výjezdová skupina v rámci své směny, na delší cesty je však lepší neblokovat sanitku určenou pro akutní případy.

„Pokud se jedná o sekundární transport například do Prahy či Karlových Varů, který má být realizován následující den, výjezdová skupina je vždy postavena mimo směnu,“ vysvětluje Lucie Urbanová.

Problémy s odbavením

Krajští záchranáři se občas setkají se situací, kdy nemocnice nezvládne pacienta odbavit v určitém čase a uvolnit tak sanitku.

„Největší problém bývá v jesenické a šumperské nemocnici, kdy při větším návalu pacientů na ambulanci nejsou schopni přijmout dalšího, dokud se ti stávající nevyšetří,“ uvádí příklad mluvčí ZZS.

Případné trable vyřeší operační středisko, které zajistí příjem v dalším z nejbližších zdravotnických zařízení. Zpravidla se jedná o Fakultní nemocnici Olomouc.

Za loňský rok odbavilo operační středisko 117 741 hovorů a dispečeři v celém regionu evidovali 58 968 výjezdů. Mezi nejvytíženější měsíce se zařadily březen, listopad a prosinec.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje má 15 výjezdových základen. V denní směně funguje celkem 30 posádek včetně Letecké záchranné služby. Ta není v provozu během noci, kdy slouží celkem o pět posádek méně. Nejvíce výjezdových skupin působí na základnách v Olomouci.