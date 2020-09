Takovou, že si zájemci musejí i několik měsíců počkat, až na jejich objednávku přijde řada. Lesníci zdůrazňují, že prodávají pouze kusy vcelku. Žádné kýty v kuchyňské úpravě. Ceny se pohybují od 30 korun za kilogram menšího selete, srnčí přijde na 75 korun.

„Denně volají zájemci. Mám pořadník,“ líčil Deníku Miloslav Svozil, vedoucí lesní správy Hlubočky Vojenských lesů a statků ČR. „Dá se říci, že do prosince máme plno, ale vyplatí se počkat,“ dodal.

Pořadník hlubočského závodu čítá desítky jmen. Někteří lidé dostali chuť připravit si zvěřinu doma sami vůbec poprvé.

„Většinou volají rodiny, že by si rády pochutnaly na zvěřině. Pro kvalitní maso za příjemnou cenu jedou i padesát, šedesát kilometrů. Mezi zájemci jsou také myslivci, kteří mají zvěřinu rádi, ale nemají k ní z nějakého důvodu přístup,“ zmínil Svozil.

V kuži a čerstvé

Lesníci během vyřizování objednávek zažívají i kuriózní situace, kdy například vysvětlují, že „srnečka není mládě od jelena“, ale že jde o dva druhy odlišné nejen biologicky, ale i váhově.

Zájemci často nevědí, co je to zvěřina v kůži. Maso by chtěli, ale netuší, že dostanou ulovené a vyvržené zvíře.

„To někoho zaskočí, ale kus si objedná a sežene si někoho na stažení a zpracování,“ popisoval.

Maso se podle lesních správců dostane na zákazníkův stůl zcela čerstvé. Celý proces probíhá tak, že po odlovení v honitbě dojde k vyvržení kusu v místě lovu, poté jej lovec dopraví do zvěřinového závodu, kde se kus vyčistí a umístí do chladicí místnosti s teplotou, která není vyšší než 7 stupňů Celsia.

„Do druhého dne vychladne a je podrobně vyšetřena veterinárním lékařem. Vyšetřená zvěřina putuje do chladicího zařízení, kde je jen jeden stupeň nad nulou a kde čeká na zákazníka,“ popsal Miloslav Svozil.

Biokvalita

Na lesní správě v Hlubočkách nejčastěji prodávají lidem divoká prasata a srnčí. O tyto druhy je také největší zájem.

„O divočáka i kvůli ceně, ale také všestranné využitelnosti v kuchyni. Srnčí zejména díky menší velikosti. Patnáctikilový kus je jednodušší zpracovat a uchovat,“ uvedl Miloslav Svozil.

Zvěřinovou pečínku či guláš si může podle lesního správce dopřát opravdu každý, což potvrzuje pohled na aktuální ceník.

Černá zvěř v kůži je u velikosti od 10 do 20 kilogramů nabízena za 30 korun kilogram, nad 20 kilogramů pak za 40.

Jelení zvěř je po 70 korunách kilogram, za kilo srnčího a dančího zaplatí zájemce 75 korun.

V nabídce je i muflon, těch je však na lesní správě Hlubočky méně a čekací doba pro zákazníka je delší.

„Dávno neplatí, že zvěřina je něco luxusního a normální člověk si ji nemůže dovolit. My navíc nabízíme maso v biokvalitě. Zákazníci nemusejí mít strach, že by někde leželo, bylo dlouho zamrazené,“ vysvětloval.

Dostupný odběr i ceny

Lesníci připomněli, že tato biopotravina má v české kuchyni tradici, byť z tuzemských stolů v posledních letech částečně vymizela. Od zvěřiny odrazovaly vysoké ceny a omezené možnosti nákupu.

Zvýšit zájem českých spotřebitelů o konzumaci zvěřiny se letos rozhodly kromě Vojenských lesů a statků také Lesy ČR. Podniky představily společná projekt a zveřejnily síť 65 prodejních míst po celé republice, kde si maloodběratelé od srpna mohou zvěřinu zakoupit.

„Že je maso ze zvěře ulovené ve volné přírodě nedostupné a drahé, je mýtus, který státní lesníci právě vyvracejí. Dodáme lidem z lesa na stůl maso v bio kvalitě, s jasným původem a cenou srovnatelnou s produkcí masa hospodářských zvířat,“ vzkázal generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Komplikovaná příprava? Mýtus

Lesní správci zároveň chtějí ukázat, že zvěřiny se v kuchyni netřeba obávat.

„Doporučujeme řadu receptů od našich lesníků, ale i kuchařů z podnikových restaurací, kteří se snaží rozptýlit všechny obavy. Zvěřina má méně tuku i specifickou chuť a její příprava rozhodně není komplikovaná. I to je mýtus,“ dodal ředitel VLS Petr Král.

Úprava je podle lesníků stejně jednoduchá jako u hovězího nebo vepřového masa. Díky unikátní chuti postačí také běžné koření.

„Můj oblíbený recept z divočáka? Rád si dám řízek z kýty. Potřeba je sůl, česnek, trochu pepře a maso nechat odležet do druhého dne. Pak obalit a usmažit. Ze zbytku lze připravit guláš nebo sekaná. Ta je ze zvěřiny vynikající. Do guláše doporučuji využít kosti, ať je vývar kvalitní. Z vysoké zvěře je zase výborná roštěná,“ přidal tipy Miloslav Svozil.