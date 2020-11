„Ordinace zubní lékařské pohotovostní služby na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc mění do 30. listopadu provozní dobu. Důvodem dočasného omezení jsou probíhající nutné stavební úpravy,“ informoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

V pondělí až pátek ošetří pacienty v době od 8 do 12.30 a od 15 do 22 hodin. O víkendech a svátcích od 7 do 22 hodin.

„V čase 22.00 až 7.00 hodin budou pacienti s úrazem a akutním krvácením ošetřeni na Oddělení Urgentního příjmu FN Olomouc v budově A,“ upozornil mluvčí.