„Jsme tu od devíti ráno. Tatínek byl včera u svého zubaře, ale strašně to oteklo, tak jsme ráno vyrazili na pohotovost. Jsme z Prostějova,“ svěřila se.

Řada lidí ale svého zubaře nemá, a proto, až nastane bolestivý problém, vyhledá zubní pohotovost. To byl v sobotu odpoledne případ mladé ženy, jež mezitím přicházela vstupní chodbou i s dvěma malými dětmi. Nebylo jí kvůli bolesti zrovna do řeči.

„Byli jsme tu už včera, ale neordinovali. Šla na urgent, kde dostala recept. Od bolesti to trochu pomohlo, ale má pusu nateklou. Musí se s tím něco dělat, tak jsme tady zase. Jsme z Přerova,“ vysvětloval její partner, který čekal, až mu vyjede lístek z registračního zařízení.

„Jak to, že už neberou! Ještě nejsou ani dvě hodiny, mají přece do čtyř,“ zhrozil se.

Žena se nakonec úlevy v zubařském křesle dočkala. Personál ji neposlal domů bez ošetření.

Ne každý sehnal zubaře

Zatímco ještě před rokem byla zubní pohotovost ve fakultní nemocnici v provozu ve všední dny od 15 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin, nově, od 1. března, funguje pouze o víkendech a svátcích, a to od 8 do 16 hodin. Ve všední dny se pacienti ošetření nedočkají, pokud se nejedná o život ohrožující stav.

Pacienti omezení kritizují. Někteří nemají jinou možnost.

„Ne každý má svého zubaře. Neberou nové pacienty. Já zubaře mám, ale kamarád ne,“ reagovali v sobotu odpoledne někteří lidé na chodbě pohotovosti. Většinou ale svého zubaře měli.

FNOL: Jsme připraveni rozšířit provozní dobu

Provoz zubní LPS fakultní nemocnice nově upravila na základně výsledku výběrového řízení vypsaného Olomouckým krajem, který je garantem poskytování pohotovostních služeb na svém území.

„Naším dlouhodobým problémem je personální kapacita – v případě, že se do zubní LPS zapojí i terénní stomatologové z regionu, jsme připraveni zajistit rozšíření provozní doby zubní LPS v našich prostorách,“ poukázal mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Na urgentu zuby neošetří

O víkendech a svátcích se na olomoucké pohotovosti již delší dobu ordinuje na dvou křeslech. Kolik pacientů se však během ordinační doby podaří ošetřit, je závislé na tom, s jakým problémem přichází. Předem si ošetření rezervovat nelze.

„Z povahy pohotovostní služby vyplývá, že předem rezervovat se nelze, pacienti přicházejí a budou přijímáni se skutečně akutními závažnými obtížemi,“ zdůraznil mluvčí.

Ve všedních dnech lidé s bolavým zubem neuspějí ani na Oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice, kde zubní péči neposkytují.

„V případě silné bolesti ulevíme podáním analgetik – injekčně,“ informovala nemocnice. Na „urgentu“ ošetří pouze pacienty s akutními život ohrožujícími a krvácivými stavy.

Neodkladnou péči musí poskytnout každý

Garantem poskytování LPS je kraj. Podle náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Dalibora Horáka by se pacienti s potížemi měli obracet primárně na svého zubního lékaře. Pokud ho nemají, v nutných případech mohou navštívit jiného specialistu v oboru zubní lékařství, který by je v rámci své ordinační doby měl ošetřit.

„Podle zákona o zdravotních službách, jak vydala České stomatologická komora ve svém věstníku, jsou stomatologové povinni ve své pracovní době ošetřit pacienty s náhlými potížemi, i neregistrované. Zákon hovoří jasně,“ reagoval Horák.

Česká stomatologická komora k tomu vloni vydala přípis: „Pacienti, kteří nemají svého registrujícího zubního lékaře nebo je pro ně nedostupný (protože se například aktuálně zdržují mimo své bydliště), mají možnost žádat poskytnutí neodkladné péče u kteréhokoliv poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství v jeho ordinační době. Této možnosti by měli využívat přednostně, protože pohotovostní služba je určena jen pro ty případy, kdy dojde k náhlé změně zdravotního stavu či zhoršení průběhu onemocnění mimo běžnou ordinační dobu…každý poskytovatel je v průběhu své pravidelní ordinační doby povinen poskytnout neodkladnou péči každému pacientovi, který ji potřebuje.“

Podle předsedy Oblastní stomatologické komory Olomouc zatím nelze předvídat, jak bude situace vypadat po 1. březnu. „Musíme to akceptovat a budeme se muset přizpůsobit. Uvidíme, jak to bude fungovat, jestli se do budoucna bude muset hledat nějaké jiné řešení,“ sdělil Olomouckému deníku předseda Ondřej Procházka, který ordinuje v krajském městě.

I když v celém Česku nemají zubaře stovky tisíc lidí, podle stomatologické komory je obecně zubních lékařů dostatek. Jenže část z nich nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami a klienti by ošetření museli hradit v plné výši. Problémem jsou okrajové oblasti, kam se stomatologové nehrnou.