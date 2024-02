Bolavé zuby? Na pohotovosti v Olomouci budou nově jen o víkendu a do 16h

Hlavně ten, kdo nemá zubaře - v celém Česku jsou to stovky tisíc lidí - může mít po 1. březnu velký problém. Pokud ho rozbolí chrup a bude se dožadovat ošetření na zubní lékařské pohotovostní službě (LPS) ve Fakultní nemocnici (FN) Olomouc, ve všední den nepochodí. Ordinovat bude jen o víkendech, a to do 16 hodin, za to na dvou křeslech.

Zubní pohotovost ve Fakultní nemocnici Olomouc. | Foto: Deník/Daniela Tauberová