Někteří jeli do Olomouce zbytečně, nedostali se už na řadu. Podle FN je rozšíření možné, ale museli by se více zapojit zubaři z privátních ordinací. Ti jsou vytíženi dost. Navíc do víkendových služeb na zubní pohotovosti by se chtělo jen málokomu.

O novém fungování zubní LPS v Olomouci se o víkendu rozvířila debata na sociálních sítích, kde lidé sdíleli svoje zkušenosti.

„Jeli jsme až z Chropyně s tatínkem a ve 12 hodin mu řekli, že už ho neošetří. Museli jsme až do Brna,“ popisovala třeba jedna z diskutujících.

Pacientů, kteří jedou do Olomouce zbytečně, je každý víkend několik. Je to dáno tím, že kapacita pohotovostních ordinací má své limity a dle počtu příchozích pacientů již byla naplněna do konce ordinační doby.

Zubní pohotovost v Olomouci v novém režimu. Jak to vypadalo v praxi

Informaci o aktuálním vytížení mohou lidé získat předem na webu nebo telefonicky v ordinaci. Lidé, kteří na pohotovost dorazí brzy dopoledne, si musejí počkat i několik hodin, než na ně přijde řada.

Nápor je značný, ale byl i před tím

Na provozování zubní pohotovosti v omezeném režimu vypsal Olomoucký kraj výběrové řízení letos v lednu poté, co FN vloni v srpnu ukončila smlouvu s krajem na tuto LPS. Do výběrového řízení na větší rozsah se nikdo nepřihlásil.

Podle FN je zatím na hodnocení změny platné od 1. března brzy. „Nápor na zubní LPS je samozřejmě značný, ale ten byl i před úpravou provozní doby,“ uvedl mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Pohotovost by podle FN měla řešit pouze akutní problémy, tedy nikoliv stavy, které jsou dlouhodobé a které mají lidé řešit cestou svého ošetřujícího zubního lékaře.

„Pokud tedy čekají s podobnými věcmi na provozní dobu zubní LPS, konají proti jejímu smyslu a významu,“ připomněl mluvčí.

Přehled, jak a kdy funguje zubní pohotovost v Brně, ve Zlíně a dalších městech najdete na konci tohoto článku

Fakultka: Jsme ochotni jednat o rozšíření

Nemocnice je podle mluvčího ochotna jednat o možném rozšíření provozní doby zubní LPS.

„FN již deklarovala svou ochotu ji opět rozšířit, pokud se do ní více zapojí terénní stomatologové a posílí naši nedostatečnou personální kapacitu,“ poukázal mluvčí.