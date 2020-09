Nový školní rok v úterý začal také pro 28 prvňáčků, kteří nastoupili do Základní školy svaté Voršily v Olomouci.

Prvňáci v Základní škole sv. Voršily v Olomouci. 1. září 2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Žáci prvních ročníků u nás tradičně zahajují školní docházku společným setkáním v doprovodu rodičů. Manuál účast rodičů ve třídách sice nedoporučoval, ale my jsme naše prvňáčky nechtěli připravit o společný prožitek z prvního školního dne. Rodiče proto nejdříve prošli dezinfekcí a pak jim byl vstup do tříd umožněn,“ popsal ředitel Zdeněk Navrátil s tím, že v dalších dnech už bude přístup rodičů do školní budovy omezován.