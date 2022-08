„Byl to šok. Je mi to moc líto. Má zničený život,“ reagoval starosta obce, ve které sedmapadesátiletá účetní žije.

Obviněnou ženu, jež měla zpronevěřit 14,5 milionů korun, hodnotí jako vstřícného člověka, se kterým bylo vždy bezproblémové jednání.

„Je to tragédie a ukazuje to, že i vzdělaný člověk může těmto vychytralým podvodníkům naletět. Očividně nejsme nikdo imunní. Mělo by to být velkým varováním, abychom už podobné osudy nezažívali,“ apeloval starosta.

Sousedé nic netuší

V obci je jeden z mála, kdo má zevrubné informace o tom, do čeho se žena zapletla. Lidé ze sousedství obviněné nemají o zpronevěře ve škole tušení.

„Je v práci. Přijede kolem půl páté,“ hlásila ze zahrady hned vedle hezky vyspraveného rodinného domu seniorka. Na zvonění nikdo nereagoval.

V domě na okraji obce vzdálené zhruba 10 kilometrů od Olomouce žije účetní sama.

Seniorka, sousedka z bytovky stojící přes zahradu, popisuje ženu jako uzavřeného člověka.

„Když se vidíme, odpoví na pozdrav, ale více se do řeči nedá. S nikým se moc nestýká. Je spíše samotářka. Ale soužití je naprosto bezproblémové. Kdybych něco potřebovala, věřím, že by pomohla,“ je přesvědčena sousedka.

Sama se šla udat

V olomoucké škole, kde účetní dostala okamžitou výpověď, se o zmizení milionů dozvěděli na konci června od banky. Byli v šoku, když oznámila, že na školním účtu nejsou žádné peníze.

Nebylo na výplaty a odměny zaměstnancům. Situaci muselo narychlo vyřešit město, zřizovatel základky.

Kriminalisté následně zjistili, že obviněná postupně převedla přes 14,5 milionu korun na svůj bankovní účet. Peníze obratem vyměnila za eura, která poslala na několik zahraničních účtů.

„V domnění, že je zasílá na úhradu poplatků spojených s doručením cenného balíku od virtuálního zahraničního přítele vydávajícího se za amerického lékaře na misi v Jemenu,“ informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Účetní školy se šla sama udat na policii, a to v den, kdy problém vyšel najevo. Popsala tam, že naletěla podvodníkovi.

Měla jsem ji ráda

Ředitel základní školy, pod kterou spadá i další základní škola a mateřské školy, kvůli aféře rezignoval.

Obviněná se těšila jeho naprosté důvěře, ve škole působila přes 20 let.

„Je to tragédie. Měla jsem ji ráda. Vždy vše věděla a dokázala poradit. Musel to být nějaký zkrat,“ kroutila hlavou jedna ze zaměstnankyň školy.

Ženu již obvinili kriminalisté ze zvlášť závažného zločinu zpronevěry. U soudu může dostat i pět až deset let vězení.

