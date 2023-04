Zrušení pošty na Horním náměstí zkomplikuje život slabozrakým a nevidomým Olomoučanům, kteří se s kritikou verdiktu České pošty obrátili na Olomoucký deník. Poukazují i na to, že tato pošta jim díky instalovanému „zvukovému majáku“ slouží jako klíčový orientační bod.

Pošta na Horním náměstí v Olomouci. Vlastníkem paláce je stát, právo hospodařit s majetkem je v rukou České pošty. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Poslat mě, nevidomého člověka, na poštu do Šantovky? Víte, co to znamená? Dojít na informace a najít někoho, kdo mi pomůže dojít na tuto poštu. Šantovka je rozsáhlá, pošta je mezi obchody, člověk s bílou holí se tam orientuje velice komplikovaně,“ poukázal Karel Giebisch.

Poštu Olomouc 8 na Horním náměstí zařadil státní podnik mezi sedm olomouckých poboček, které budou k 1. červenci uzavřeny. Nejbližší pobočka se nachází právě v Galerii Šantovka v Polské ulici.

Priority radnice pro jednání s poštou: Horní náměstí a Nemilany, nebo Slavonín

„Pošta na Horním náměstí má u vchodu hlasový maják. Ten mi slouží nejen v případě, když jdu něco vyřídit na poštu, ale i jako důležitý orientační bod na náměstí. Nevidomý člověk se snaží dojít za tímto zvukem,“ vysvětloval Olomoučan.

Tento majáček pomocí akustického hlášení spouštěného dálkově nevidomým člověkem - ovladačem v podobě malé krabičky s tlačítky - usnadňuje nevidomým a slabozrakým lidem prostorovou orientaci a poskytuje informace o situaci v objektu, do kterého vstupují.

"Bude tady hotel!" Naštvaní Olomoučané spekulují o osudu pošty. Má ještě šanci?

Další majáky na Horním náměstí najdou lidé bez zrakového vnímání na Moravském divadle nebo u pobočky ČSOB.

„Rušit zrovna poštu na náměstí, která je velmi dobře přístupná a má zvukový maják, to není s ohledem na nás nevidomé a slabozraké dobrý nápad,“ přidala se i Klára Hájková s manželem.

Poštovní masakr v Olomouci zažehl emoce. V Šantovce bude narváno, zlobí se lidé

Česká pošta připouští jednání o zachování pobočky na Horním náměstí, pokud vedení města přijde s argumenty, které budou dávat logiku na základě tří kritérií, podle nichž pošta o uzavření pobočky rozhodovala. V úvahu by pak připadala výměna rušené pobočky za jinou ve městě.