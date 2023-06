Tři stovky poboček České pošty po celém Česku otevřou v pátek 30. června úplně naposledy. V poslední den svého provozu už navíc neotevřou na celou standardní pracovní dobu. Vyřídit si své záležitosti musejí lidé během jedné jediné hodiny.

Pošta v Litovelské ulici v Olomouci zůstane od 1.7. definitivně zavřená | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Posledním dnem, kdy budou rušené pošty otevřeny pro veřejnost, je pátek 30. června, v omezeném rozsahu na jednu hodinu,“ informovala Česká pošta.

To v praxi znamená, že každá z rušených poboček pošty bude mít v pátek otevřeno pouze první hodinu svojí standardní otevírací doby.

Poté se pobočky pro veřejnost už napořád zavřou a nastanou vnitřní úkony v podobě finančních uzávěrek, přeskladňování nebo stěhování.

Na Olomoucku se zrušení týká celkem jedenácti poboček, z toho sedmi v Olomouci. Naposledy bude mít v pátek 30. června otevřena i pošta na Horním náměstí, a to od 8 do 9 hodin ráno.

Lukrativní palác na hlavním olomouckém náměstí Česká pošta chystá k prodeji. Zájem o něj má stále vedení města. To by tam chtělo přesunou část "dopravní agendy" z Vejdovského ulice a provozovat na vlastní náklady poštovní služby v režimu Partner Plus.

Budovu pošty na Horním náměstí chce nadále město, navrhuje vnitru řešení