Ve Šternberku komise opakovaně zmiňovala oddělení 15, kvůli kterému snižovala některé body celkového hodnocení zařízení. Podle ředitelky Hany Kučerové rekonstrukci staré budovy teprve připravují a teď pracují na přístavbě.

„To oddělení bude do dvou let celé přestavěné. Bude to stát spoustu milionů, dostali jsme konečně dotaci. Osm let jsme se o to snažili, protože jsme věděli, že to oddělení potřebuje spravit,“ řekla pro server iRozhlas.cz.

„Byla to jedna z těch nemocnic, co se týče stavební dispozice celého oddělení, absolutně nevyhovující medicíně 21. století,“ hodnotil dle serveru člen komise, která šternberskou léčebnu před čtyřmi roky navštívila.

Člen hodnoticího týmu zároveň dodal, že problém není v jednotlivých odděleních a jednotlivých lidech, ale v systému péče o duševní zdraví.

Zpráva ze Šternberku také upozornila, že u dveří chyběly kliky. Ředitelka Kučerová pro server argumentuje, že se spoustou kritiky ve zprávách z roku 2018 nemůže souhlasit.

„Jestli někde byly nebo nebyly kliky, to musí mít nějaký kontext. Nejsou tam třeba kliky, ale jsou tam na dveřích madla. A pak je tam napsané, že nejsou kliky,“ tvrdí.

Podle ředitelky Kučerové následně zavedlo zařízení na základě zprávy různá opatření.

„Věřte tomu, že se snažíme napravovat, co můžeme,“ řekla serveru.

„Veliká část těch problémů je způsobená nedostatkem financí. Tam, kde se můžeme posunout dál i bez finančních injekcí, tam děláme, co můžeme.“