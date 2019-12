Pohádkové kulisy budou dotvářet sváteční atmosféru na řadě míst areálu zahrady. „Vytváří se zde sedm pohádek: Popelka, Sněhurka, Anděl Páně, Dvanáct měsíčků, S čerty nejsou žerty. Chybět nemůže ani Mrazík. Současně s tím se pracuje na zimních koších, girlandách, vánočních stromcích,“ popisoval Pavel Javůrek, vedoucí marketingového oddělení.

Kouzelnou atmosféru si mohou návštěvníci vychutnat při oblíbených večerních prohlídkách. „Zahrada se promění v jednu velkou vánoční pohádkovou říši. Tak přijďte pobýt od 25. do 30. prosince a na Nový rok taktéž. Vždy od 16. a 18. hodiny s průvodcem,“ zvala mluvčí zoo Iveta Gronská.

Zahrada bude otevřena na Štědrý den od 9 do 14 hodin, kdy si návštěvníci mohou zkrátit čekání na Ježíška. „Dostanete dárek v předstihu. Dětským vstupným obdarujeme každého dospělého. A děti? Ty zjistí, jak zahradě sluší pohádkově vánoční kabát,“ dodala mluvčí zoo.

Od 25. do 30. prosince bude zoo zpřístupněna od 9 do 18.30, na silvestra od 9 do 14 hodin a na Nový rok od 9 do 18.30.