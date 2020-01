Areál na Svatém Kopečku nabídne vánoční výzdobu či teplý punč. A hlavně zvířata, z nichž jsou nyní některá aktivnější než v létě.

„Průvodce vychází z dětského hřiště v 16 a 18 hodin. Na tyto prohlídky není nutná registrace,“ vzkazují pořadatelé.

V zoologické zahradě 1. ledna zároveň začíná tradiční soutěž, která potrvá do 2. února. Zájemci se mohou zapojit do každoroční inventury zvířat. Stačí si v pokladně zoo vyzvednout hlasovací lístek, během návštěvy jednotlivých pavilonů vyplnit údaje a papír poté odevzdat opět v pokladně nebo jej vhodit do připraveného boxu u východu.

„Zkoušeli jste někdy spočítat třeba kolik členů má tlupa kotulů veverovitých nebo smečku vlků? To jsou teprve živé počty a škola hrou,“ uvedli organizátoři. Pro nejlepší soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny.