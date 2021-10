„Jedná se o téměř tříletou samici, která k nám přišla v ne zcela dobré kondici, ale doufáme, že se brzy aklimatizuje. Pro to svědčí i skutečnost, že už přijímá potravu, kterou obohacujeme o potřebné vitaminy,“ popisoval Josef Drtil, zástupce vedoucího pavilonu šelem a mořských akvárií.

Zoo Olomouc se nedávno ujala samice žraloka černoploutvého z tornádem poničené Zoo Hodonín. Návštěvníci pavilonu šelem tak mohou sledovat, jak se v unikátním mořském akváriu prohánějí celkem tři žraloci.

Chovem těchto paryb se olomoucká zoo zabývá již od roku 1999.

„V tomto roce jsme přivezli tři jedince, mláďata, která za půl roku vyrostla z původních 30 cm na 60 cm. Jedna z původních samic je v zoo dodnes,“ informovala mluvčí zoo Iveta Gronská.

Člověka napadá výjimečně

Žralok černoploutvý patří k rychlým plavcům, žijících v mělkých lagunách v okolí korálových útesů a mangrovech v indicko-pacifické oblasti. Přes Suezský průplav vypluje občas i do Středozemního moře. Proniká do hloubek až 75 metrů, mláďata se vyskytují v mělčích vodách.

„Člověka napadá spíše výjimečně, a to většinou tehdy, když si splete jeho nohy s rybami. Jinak upřednostní menší druhy ryb, korýše a hlavonožce,“ zmínila mluvčí.

Žralok dokáže celým tělem vyskočit nad vodní hladinu a rozhlédnout se po okolí – tzv. špionážní skákání. Pohlavně dospívá po dosažení délky 110 centimetrů. Dospělec dorůstá obvykle 110 až 150 centimetrů, výjimečně až 180 centimetrů.

Mořské akvárium od roku 1999

Akvaristika má v Zoo Olomouc dlouhou tradici. První akvarijní expozice vznikla již koncem roku 1962 v pavilonu opic. Po přestavbě pavilonu šelem koncem osmdesátých let se v něm vybudovalo šest akvárií o celkovém objemu 11 000 litrů vody a akvarijní expozice se přesunula sem. Později přibyla další nádrž o objemu 7000 litrů.

„Od poloviny 90. let docházelo k postupné přeměně sladkovodních akvárií na mořská. V roce 1999 se návštěvníci obdivovali prvnímu obřímu mořskému akváriu o objemu 17 000 litrů, v němž se proháněli právě žraloci černoploutví. V roce 2003 byla do provozu uvedena největší mořská nádrž o objemu přes 40 000 litrů vody, do níž byli přemístěni dva z těchto žraloků," připomněla mluvčí zoo.

V roce 2005 pak zoo zatraktivnilo prostory vstupu do zoologické zahrady mořské akvárium, a tím bylo rozšiřování akvarijní expozice prozatím ukončeno.