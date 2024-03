„Navýšení běžného vstupného jsme dlouhý čas odkládali z důvodu budování inženýrských sítí, z něhož pramenila jistá omezení pro návštěvníky, kterých jsme si byli vědomi,“ vysvětlil ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň s tím, že při úpravě ceníku zoo zohledňuje požadavky na klasické rodinné vstupné a podporu záchranných projektů, a to ve formě příspěvku 2 Kč z ceny vstupného.

Od března přistoupila zahrada také ke změně formátu rodinného vstupného. „Rodinné vstupné přinášíme nově ve formátu 2+1, 2+2, 2+3, 2+4, přičemž u variant 2+1 a 2+4 bude navýšeno jen o 10 korun,“ informovala mluvčí zoo Iveta Gronská.

Vstupné pro školy a psy zůstává neměnné. „Cena vláčku se z původních 50 navyšuje na 60 korun,“ sdělila.

Vstupné do Zoo OlomoucZdroj: Grafika: Deník

Zoo na Svatém Kopečku patří dlouhodobě mezi největší lákadla na turistické mapě Olomouckého kraje. Za loňský rok zaznamenala nejvyšší návštěvnost za posledních 25, když do ní zavítalo 381 818 lidí. Pro srovnání o rok dříve si ji prohlédlo 367 711 návštěvníků.

„Nejvítanějšími akcemi se staly Velikonoce, Předsletová konference čarodějnic, Večer duchů, Zoo světel a Víkend dětí,“ vyjmenovávala mluvčí zoo největší taháky loňského programu.

Na ploše 42 hektarů chová olomoucká zahrada 1828 jedinců ve 387 druzích. Rok 2023 přinesl odchov 266 mláďat. Významné odchovy se podařily například u hrabáčů kapských, banánovců obecných, pakoňů běloocasých, kozorožců kavkazských nebo vousáků senegalských.

dospělý - 160 Kč dítě od 3 do 15 let, student do 26 let - 120 Kč dítě do 3 let – zdarma rodinné vstupné 2+1 – 410 Kč rodinné vstupné 2+2 – 520 Kč

Zoo Ostrava - ceník od 1. dubna

dospělý - 160 Kč

Dítě od 3 do 15 let a senior – 100 Kč

Zoo Brno - ceník od 1. března

dospělý - 180 Kč

senior nad 65 let, studenti a děti od 3 do 15 let – 120 Kč

Zoo Praha

dospělý – 330 Kč

dítě od 3 do 15 let – 250 Kč

student – 250 Kč

senioři do 70 let 150 Kč, senioři od 70 let 1 Kč

Zoo Zlín

Ceník s platností od 28. března zoo připravuje. Očekávat se dá navýšení ceny vstupného cca do 10 Kč

aktuální ceník v únoru 2024

dospělý - 125 Kč

dítě 3-15 let - 85 Kč

senior 60+ -105 Kč