Doslova nával strašidel, nadpřirozených bytostí a jejich fanoušků zažila o víkendu olomoucká zoo. Tradiční Večer duchů tam přilákal přes šest tisíc lidí. Halloweenská výzdoba v zoo ještě zůstane, nadcházející víkend pak zahradu rozzáří další nevšední akce.

Večer duchů v olomoucké zoo, 21. října 2023 | Foto: Zoo Olomouc

Na populární Večer duchů v Zoo Olomouc v sobotu dorazilo přesně 6193 návštěvníků. Na Svatý Kopeček lákala nejen vyzdobená zoo a pestrý program, ale i na říjen nezvykle teplé počasí.

"Jedná se o historicky druhou nejvyšší návštěvnost této dušičkové slavnosti pod širým nebem v prostředí zahrady za uplynulých 15 let. Zoo se v daný večer proměnila doslova kouzelně. Poskytla domov nejen zvířatům, nýbrž i útočiště nejrůznějším bytostem z živého i neživého světa," sdělila mluvčí olomoucké zoo Iveta Grónská.

Návštěvníci si mohli projít strašidelnou stezku, soutěžit o nejpovedenější masku, využít malování na obličej, zvěčnit se ve fotokoutku nebo s divadelními postavami, zavítat do rodiny hraběte Draculy, k pirátům, či do katovny, nahlédnout do lázní kostlivců, případně k pohřebišti neobezřetných ošetřovatelů.

"O potěchu malých i velkých pečovali mágové z Pevnosti poznání se svými roztodivnými pokusy, spřátelený historický spolek Kirri, soubory Plameňáci Olomouc a Cascabel předvedly dechberoucí ohňovou show," přiblížila mluvčí zoo.

Podzimní program v halloweenském duchu však v zoo na Svatém Kopečku ještě nekončí. Strašidelnou výzdobu si budou moci návštěvníci užít celý tento týden, na sobotu je pak připravena další atraktivní akce.

„Pro ty, kteří si budou chtít dušičkovou náladu přijít ještě vychutnat, máme přívětivou zprávu - nevšední výzdoba areálu zůstává do této neděle, Strašidelnou zoo pak v sobotu ještě obohatí Zoo světel, při níž bude za příznivého počasí instalován obří model zeměkoule," pozval ředitel zoologické zahrady Radomír Habáň.