Podívejte se do zavřené Zoo Olomouc. Takto to tam teď žije

FOTOGALERIE / Než se budou moci návštěvníci opět vypravit do zoologické zahrady, chvíli to potrvá. Systém PES neumožňuje její prohlídku, a to i přesto, že je areál rozlehlý a lidé by se zde kumulovali rozhodně méně, než třeba v nákupních centrech. Projděte se zatím mezi výběhy v naší fotogalerii.

Zoo Olomouc na začátku února 2021 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Co se týče otevření, je to pro nás stále velká neznámá. V pátém stupni systému PES jsme zavření, ve čtvrtém je povolená kapacita dvacet procent. Kdyby byly přístupné alespoň venkovní výběhy, určitě by to přivítali rodiče s dětmi, kteří marně hledají program na víkend. Ulevilo by se i epicentrům s velkou návštěvností,“ soudí mluvčí zoo Iveta Gronská. V zoo platí přísná hygienická opatření. „Je potřeba udržet při zdraví zoology a ošetřovatele. Pokud by onemocněli, tak je problém. I proto eliminujeme veškerý kontakt,“ popsala. Vyhlášený olomoucký zmrzlinář "jede" i v zimě: Byli i tací, co nás udávali Přečíst článek › VIDEO: Kosmani zakrslí v olomoucké zoo, únor 2021 Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč Prospívá zvířatům větší klid, který teď mají? „Nemyslím si, že by si užívala klidu, registrují jen sezonní a mimosezonní dobu – a i v běžném roce dochází k úbytku návštěvníků,“ zhodnotila mluvčí zoo. Lidé mohou olomoucké zoo v této nelehké době pomoci třeba tak, že se stanou kmotry a adoptují některé ze zvířat. Mohou si také zakoupit on-line vstupenku s roční platností. „Zájem o kmotrovství a adopci naštěstí je a asi největší byl v době před Vánocemi, za což chceme lidem poděkovat,“ řekla. Architekt Pospíšil: Moderní dostavbu v Olomouci památkáři nejdřív odmítli Přečíst článek › Zvířatům v zoologické zahradě podle ní nákaza nemocí covid-19 nehrozí. „V zahraničí byl údajně zaznamenán přenos nemoci na gorily, ale ty u nás nemáme. Navíc jsou všechny opice za skleněnou bariérou. I kdyby se opatření na jaře uvolnila, musejí mít návštěvníci při vstupu do zoo ochranu úst a nosu,“ uvedla. V zoo je veselo i v zimě, samice kosmanů má dvojčata. Podívejte se na ty rošťáky Přečíst článek › V létě narváno víc než jindy Přestože byla loni zoo na Svatém Kopečku několik měsíců uzavřená - na jaře i na podzim, v létě doslova praskala ve švech. Bylo to dáno i tím, že lidé méně cestovali do zahraničí a výletníci z různých koutů České republiky se snažili zajistit si při návštěvě Olomouce program. „Přišli za každého počasí - a bylo jich mnohem více než v jiných letech. Letní měsíce nám tak alespoň zčásti pomohly dohnat finanční ztrátu. Loňská celková návštěvnost byla 293 tisíc, pod hranici 300 tisíc jsme se přitom dostávali někdy před pětadvaceti lety,“ srovnala Iveta Gronská.