O Velikonocích tradičně vyrážejí do zoo na Svatém Kopečku tisíce lidí. Letos navíc přálo počasí. Parkoviště byla brzy plná a motoristé hledali, kde odstavit auto. Na Bílou sobotu byla situace kritická. Na příjezdových cestách musela zasáhnout policie a další auta už v Samotiškách odklánět pryč.

Dopravní situace na Svatém Kopečku v neděli 31. března v době od 10 do 10.30. | Video: Tauberová Daniela

„V tuto chvíli je dopravní situace v lokalitě kritická. Hlídky na všech příjezdových cestách odklání vozidla zpět. Všechna parkoviště jsou přeplněná,“ upozorňovala v sobotu Policie ČR na sociální síti X.

O den později byla situace trochu klidnější. Podle informačního systému byly před polednem volné desítky míst podél cesty směrem na Radíkov.

I díky jarnímu počasí dorazilo do olomoucké zoo jednou tolik návštěvníků než minulý rok během Velikonoc.

„Od čtvrtečního prázdninového dne do zahrady zavítalo celkem 16 874 lidí, přičemž v roce 2023 to bylo, s přihlédnutím k méně vlídnému počasí, 8 831. Kapacita parkovacích míst však v exponovaných dnech není dostatečná k tomu, aby umožnila pojmout veškerá auta, která na Svatý Kopeček míří,“ shrnula sváteční dny mluvčí zoo Iveta Gronská.

Nový parkovací systém

Město Olomouc vloni spustilo v této městské části s populární zoo a bazilikou Navštívení Panny Marie nový parkovací a informační systém, který zobrazuje data o obsazenosti parkovišť na Svatém Kopečku už na příjezdu, ale následně také u každé parkovací plochy v lokalitě.

„Řidiči musí přijet až sem, přestože vidí, že je parkoviště plné. Pak se tady otáčejí,“ poznamenala brigádnice u závory parkoviště nejblíže zoo, před kterým stála v neděli před půl jedenáctou dlouhá kolona aut.

Plno v tu chvíli už bylo i U Ovčačky a U Hřiště. „K dispozici je tato plocha, hřiště už ne – 240 míst. Tak bylo rozhodnuto,“ vysvětlila pracovnice u parkoviště.

Navýšení parkovacích ploch podle vedení radnice komplikují především složité majetkoprávní vztahy. Zvažovaných variant bylo v minulosti více.

„Pomohlo by záchytné parkoviště a kyvadlová doprava. Nebo výstavba parkovacího domu v blízkosti zoologické zahrady,“ sdělil před časem Olomouckému deníku náměstek primátora Miloslav Tichý. „Hledáme kapacity, je snaha to vyřešit, ale není to z majetkoprávního hlediska jednoduchá záležitost,“ poukázal.

Zoo proto i o uplynulých Velikonocích, na kdy svátečně vyzdobila areál, připravila komentovaná krmení a velikonoční stanoviště, doporučovala, aby lidé využili posílených autobusových spojů MHD.

NÁVŠTĚVNOST Zoo Olomouc o Velikonocích 2024

čtvrtek 28. 3. : 735

pátek 29. 3.: 3973

sobota 30. 3.: 5199

neděle 31. 3.: 3535

pondělí 1. 4.: 3432

NÁVŠTĚVNOST o Velikonocích 2023

čtvrtek 6. 4.: 692

pátek 7. 4.: 470

sobota 8. 4.: 1260

neděle 9. 4.: 1897

pondělí 10. 4.: 4512

Zdroj: Zoo Olomouc