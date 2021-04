Od pondělí začne olomoucká zoologická zahrada fungovat v běžné provozní době od 9 do 18 hodin.

„Otevřeme pouze venkovní areál, vnitřní expozice musí zůstat uzavřeny. Návštěvníci však uvidí téměř všechna zvířata. Vstupenky bude možné zakoupit buď prostřednictvím online systému nebo na místě na pokladnách,“ sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská s tím, že rezervace nejsou potřeba.

Až tři tisíce lidí současně

Podle aktuálních nařízení může být využito nejvýše dvacet procent kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Ve venkovních areálech olomoucké zoologické zahrady tak může v jednu chvíli být do tří tisíc návštěvníků.

„Denní prodej vstupenek je monitorován online, v případě potřeby bude systém regulován. S ohledem na maximální kapacitu areálu a návštěvnost v tomto období v minulých letech ale nepředpokládáme, že dojde k překročení limitu,“ vysvětlila Iveta Gronská.

V případě, že by zájemců o vstup do zoo bylo více než tři tisíce, regulovala by jejich počet strážní služba a lidé by ve špičkách museli chvíli počkat na uvolnění kapacity. To může nastat především o víkendech s pěkným počasím. Návštěvníci by proto měli přijít nejlépe v brzkých dopoledních hodinách nebo až v odpoledních.

Lanáček a vláček o víkendu

Během dubnových víkendů bude v provozu také Lanáček a vláček. Suvenýry budou denně k dispozici na pokladnách.

Občerstvení od pondělí funguje z výdejních okének, toalety budou přístupné.

Kdo bude mít zájem, může vystoupat také na rozhlednu a užít si pohledy na zoo a okolí z výšky téměř tří desítek metrů. Návštěvníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy, dezinfikovat si ruce u některého z 22 stojanů s dezinfekcí a nosit respirátory.