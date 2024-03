V další části článku se také dozvíte: - kdy by mohla otevřít nová restaurace Pod Věží - jak bude velká a jak má vypadat - co nabízí nový gril U Lvů - jaká další velká stavba se v zoo chystá

Dokončení sítě menších provozů je podle ředitele zoo Radomíra Habáně nezbytné k tomu, aby se zahrada mohla pustit do podstatně větší změny.

Olomoucká zoo v poslední době investovala do gastro provozoven v areálu. Přibyly gril U Lvů a kavárna U Koziček a zřejmě ještě letos na jaře otevře nové občerstvení u lanového centra. To doplní i zastřešená terasa s posezením.

„Letos připravujeme stánek u lanáčku s rozšířeným sortimentem a s krytým posezením,“ zmínil další novinku, jež by mohla být v provozu do letních prázdnin.

Připravovaná restaurace u rozhledny by mohla vyrůst do dvou let. Stávající zastaralou provozovnu, která nevyhovuje ani kapacitně, nechá zoo zbourat a na větším půdorysy začne stavět.

„Projekt je ve stádiu, kdy máme zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Budeme podávat žádost o územní rozhodnutí a ještě v letošním roce bychom měli mít zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele,“ přiblížil přípravnou fázi ředitel.

Půjde o dvoupatrovou budovu s horní letní terasou, která bude zastřešená. Ve vnitřních prostorách by mělo být k dispozici cca 250 míst k sezení.

„Budova bude zděná, obložená dřevem. Využívat budeme kámen a další přírodní materiály,“ přiblížil design.

Rozpočet zatím není k dispozici, ale bude se pohybovat v desítkách milionů korun.

„Dotace bude hrát významnou roli, budeme se pokoušet ji získat,“ dodal ředitel Zoo Olomouc.

První hosty by mohla moderní provozovna Pod Věží přivítat v roce 2026.

Chystají se velké projekty

Město, které je zřizovatelem zoo, připravuje ve spolupráci se zahradou v letech 2025 až 2026 velké projekty za bezmála 175 milionů korun.

„V následujících letech se chystáme významně investovat do rozvoje tohoto nejnavštěvovanějšího turistického cíle Olomouckého kraje,“ poukázal investiční náměstek primátora Miloslav Tichý.

Kromě velké rekonstrukce restaurace Pod Věží se chystá výstavba „Loděnky“, což bude nové vzdělávací a poradenské environmentální centrum pro školy a veřejnost.

„Součástí centra budou také učebny včetně zázemí pro pedagogy a velké mořské akvárium, jako nejohroženější ekosystém světa,“ popsal Tichý.

V plánuje také nová správní budova se zázemím pro zaměstnance.

Zdražení vstupného

Zoo Olomouc za loňský rok zaznamenala nejvyšší návštěvnost za posledních 25 let, když do ní zavítalo 381 818 lidí. Pro srovnání o rok dříve si areál prohlédlo 367 711 návštěvníků.

Od března se návštěva olomoucké zahrady prodraží. Cena základního vstupného v hlavní sezoně se zvedla o 20 korun na 160. O dvacku šla nahoru i vstupenka pro děti od 3 do 14 let a studenty. Mění se zároveň formáty rodinného vstupného, kde u variant 2+1 a 2+4 dochází k desetikorunové úpravě.

„Navýšení běžného vstupného jsme dlouhý čas odkládali z důvodu budování inženýrských sítí, z něhož pramenila jistá omezení pro návštěvníky, kterých jsme si byli vědomi,“ vysvětlil ředitel Habáň s tím, že při úpravě ceníku zoo zohledňuje požadavky na klasické rodinné vstupné a podporu záchranných projektů, a to ve formě příspěvku 2 Kč z ceny vstupného.

Od března přistoupila zahrada také ke změně formátu rodinného vstupného.

„Rodinné vstupné přinášíme nově ve formátu 2+1, 2+2, 2+3, 2+4, přičemž u variant 2+1 a 2+4 bude navýšeno jen o 10 korun,“ informovala mluvčí zoo Iveta Gronská.

Vstupné pro školy a psy zůstává neměnné. „Cena vláčku se z původních 50 navyšuje na 60 korun,“ sdělila.

Nabídka grilu U Lvů:

Otevřeno duben až září, od 9.00 hodin do uzavření pokladen zoo

Venkovní posezení s výhledem na výběhy lvů, tygrů a velkou ptačí voliéru rozšířené o novou plochu mezi stromy směrem k Jihoamerickému pavilonu.

K zakoupení:

teplé nápoje (široký výběr kávy, čaj a horkou čokoládu)

studené nápoje (nealko čepované i v PET lahvích, pivo čepované i v plechovkách)

burgery a hot dogy (Teplý pes od Burgr jako kráva)

douzované nebo grilované klobásy a cigáro

cukrovinky, sladké a slané drobnosti

nanuky

Zdroj: ZOO Olomouc