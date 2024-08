První porce vanilkové zmrzliny nabídl Igor Matula zákazníkům už v roce 1986.

„O zmrzlinu býval obrovský zájem hlavně v době, kdy ve městě probíhala květinová výstava Flora Olomouc. Tehdy ovšem ještě trvala deset dní v kuse a město touto akcí opravdu žilo. Byla tady úžasná atmosféra, všude plno zájezdových autobusů, nadšených návštěvníků a záplava květin na každém kroku,“ vzpomněl provozovatel zmrzlinového okénka na Dolním náměstí.

Mála zmrzlina za 70 haléřů

Dodnes si také pamatuje ceny z doby, kdy s prodejem začínal. Malá porce tehdy byla za sedmdesát haléřů, střední za korunu a čtyřicet haléřů a největší porce stála dvě koruny a deset haléřů.

„Na zmrzlinu sem s oblibou chodily nastávající maminky. Říkaly jí Sunarka, protože obsahovala spoustu sušeného plnotučného mléka a vždycky jim moc chutnala. Dodnes je právě vanilková nejoblíbenější. Posledních pár let máme v nabídce ještě jahodovou a čokoládovou. Každý si může vybrat a nechat si ji namíchat podle svého,“ řekl Igor Matula.

Vrací se i cizinci

Pro točenou zmrzlinu si na Dolní náměstí chodí nejen Olomoučané a lidé z okolních vesnic. V létě si na vanilkové pochutnávají také turisté z různých koutů světa.

„Spoustu z nich znám dlouhá léta. Každé prázdniny se tady zastaví například rodina z Austrálie, teď už s sebou vozí vnoučata. V létě chodí třeba Angličané, Francouzi nebo Američané. Když přiletí do České republiky, chtějí jejich děti na zmrzlinu vždycky sem,“ popsal prodejce.

Za téměř čtyři desítky let, kdy v centru města provozuje zmrzlinové okénko, mu už spousta zákazníků doslova vyrostla.

„Mnozí sem chodili jako předškoláci s babičkami. Vzpomínají, že tehdy ještě ani pořádně neviděli na pult. Dnes už na ´točenou´ berou svoje děti i vnoučata. To, že mám tolik stálých a milých zákazníků mě moc těší. Letos se mi už několikrát stalo, že mi ti dlouholetí řekli, ať to ještě pár let vydržím, že to má smysl, protože sem chodí moc rádi. No, tak to je přece nemůžu zklamat,“ dodal s úsměvem Igor Matula.