„Nádrž byla pro ostudu. Dohodli jsme se s obcí a pustil jsem se do práce. Na začátku jsem si myslel, že vybudovat jezírko bude jednoduché. Nebylo. Bylo to náročné a nákladné. Pět měsíců tvrdé práce,“ popisoval Michal Čouka, provozovatel vyhlášené zmrzlinárny .

„Musíme ještě doladit opatření, aby nedošlo k úrazu dětí, které jezírko láká. Je třeba si uvědomit, že je to estetický prvek. V jezírku se nelze koupat, vstupovat do vody, házet tam kameny,“ apeloval.

Proměna nevzhledné nádrže může být podle zmrzlináře a současně zastupitele Štarnova inspirací pro jiné obce.

„Co se taky dá udělat ze staré požární nádrže… Dodnes se nacházejí v řadě obcí, kde nedělají pěkný dojem,“ poznamenal.

Mezi novým jezírkem a cukrárnou letos zmrzlinář vybudoval ještě jedno posezení a chystá se v nejbližších dnech otevřít druhé výdejní místo se stylovým zařízením. Posílí tím provoz zavedeného „okénka“ s točenou zmrzlinou.

„Ale hlavně tady nabídneme slibovanou novinku - třenou zmrzlinu. Bude to lahůdka! Šest druhů nejkvalitnější zmrzliny s kousky ovoce, čokolády, bude se na co těšit,“ lákal Michal Čouka, který se zmrzlině věnuje bezmála dvacet let.

Na točenou zmrzlinu, celkem osm druhů, si lidé ve Štarnově rádi postojí chvíli ve frontě. Že by se zde za hezkého počasí o víkendech nebo k večeru ve všední dny netvořila, to se stane málokdy. Pochoutka je vyhlášená široko daleko. Letos ji musel provozovatel zdražit. V průměru o osm procent proti loňským cenám.