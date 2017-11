Zkoumají genové giganty. Ukážou vám jak

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin je v překladu do laické řeči budova plná velmi drahých přístrojů, které pomáhají několika desítkám nadšených výzkumníků luštit genové hádanky. V rámci týdne vědy a techniky pootevřeli tito výzkumníci své laboratoře a skleníky ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého a vpustili do nich žáky středních a základních škol i širokou veřejnost.

Veřejnost má možnost nahlédnout do mikroskopického světa Centra strukturní a funkční genomiky rostlinFoto: Deník / Slavíčková Klára

A tak se stalo, že banda mimořádně nadaných žáků druhé třídy vtrhla do místnosti s mikroskopy, které jsou schopné ukázat miniaturní chromozomy v podobě barevných válečků velikosti housenky na monitoru počítače .

„Bum, prásk,“ ozývá se od jednoho stolu se zařízením, kolem kterého se děti shlukly. „Co to bylo?“ ptá se s hrůzou učitelka. „No já nevím, asi něco spadlo…“ odpovídá chlapec, který je k mikroskopu nejblíže. Naštěstí jenom sklíčko, mikroskop bez úhony přežil.

Banánovníky, traviny a obiloviny

Postupně se dozvídáme, na čem vědci v ústavu vlastně pracují.

„Zaměřujeme se tady hlavně na tři druhy rostlin. Konkrétně na banánovníky, traviny a obiloviny. Mapujeme, jak vypadají jejich geny,“ popisuje doktorand Tomáš Beseda, který nás po ústavu provádí.

„Jsou to rostliny s genetickou informací, která je něčím zvláštní a rozluštit ji není jednoduché, třeba proto, že je příliš velká,“ pokračuje výzkumník. Šampiónkou v objemu genetické informace je pšenice. Její informace je pětkrát větší než ta uložená v těle člověka.

Poklady v mrazících boxech

Přicházíme k přístroji, který sbírá jednotlivé z rostlin vypreparované části DNA. Ty jsou uložené v koloniích bakterií. Dětem stroj připomíná žábu. „Dokonce i kuňká,“ vykřikuje chlapec a všichni se hlasitě smějí. Pohyblivé rameno na špičku jehly nabírá kolonii v podobě černé kapky a ukládá ji do mističky. Ty potom putují do mrazniček, kde čekají, až s nimi někdo bude chtít v budoucnu pracovat.

„V těchto mrazicích boxech jsou uloženy všechny výsledky naší čtrnáctileté práce,“ vysvětluje zaměstnanec ústavu Marek Gambík, který se tu věnuje výzkumu travin.



Genetická informace zmiňované pšenice je tak velká, že na její zmapování by síly českých výzkumníků zdaleka nestačily. Práci si dělí s mnoha podobnými ústavy po celém světě. Každý zapojený stát má zadanou určitou část, kterou mapuje.

„Rozluštit genomy plodin je důležité například proto, že s pomocí jejich znalosti můžeme vyšlechtit odrůdy, které budou odolné vůči suchu a měnícímu se podnebí,“ vysvětluje doktorand Tomáš Beseda.



Ústav experimentální botaniky je jeden z mnoha, který se do festivalu Týden vědy a techniky zapojil. V Olomouci mohou zájemci do konce týdne podobným způsobem nakouknout do nanosvěta, zjistit, jak funguje potrubní pošta ve fakultní nemocnici nebo pozorovat slunce v Prostějovské hvězdárně. (sla)