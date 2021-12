Užít si dopoledne Štědrého dne na čerstvém vzduchu mohou děti i dospělí, kteří vyrazí do olomoucké zoologické zahrady. Pokladny jsou otevřeny od 9 do 14 hodin a dospělí v tento den dostanou dárek v podobě dětského vstupného. Od 25. do 26. prosince je zoo pro návštěvníky přístupná od 9 do 18 hodin.

O vánočních svátcích je také možné v Olomouci zajít na oblíbený živý betlém na venkovním prostranství před katedrálou sv. Václava.

Je na programu 25. a 26. prosince, každé odpoledne proběhnou čtyři představení. První z nich začíná ve 14.30 hodin a trvá přibližně 20 minut. Po 45 minutách pak začínají další dvacetiminutová „pásma“ živého betlému. V kryptě katedrály zároveň probíhá výstava betlémů.

Ta se povedla! Působivou koledu z Jeseníků a Bouzova viděly už tisíce lidí

Plavání až v neděli

Protáhnout si tělo po svátečním hodování může každý, kdo vyrazí na olomoucký plavecký stadion nebo do aquaparku. Oba vodní areály mají 24. a 25. prosince zavřeno, zaplavat si na krytém bazéně nebo v aquaparku je možné už v neděli 26. prosince od 9 do 20 hodin.

Milovníci bruslení si mohou zajet na kluziště například do Velké Bystřice nebo Hluboček na Olomoucku. Podrobné informace o provozní době ve svátečních dnech a již rezervovaných pronájmech ledových ploch jsou k dispozici na webu města Velká Bystřice i obce Hlubočky.

Louskáček i Rybova mše

Na čtvrtek 23. prosince si v Moravském divadle připravili inscenovanou verzi České mše vánoční. Na programu je v 16 i v 19 hodin. V inscenaci jsou ukázky lidových her, zpívané pasáže se prolínají s hranými scénami a na konci bude k vidění oživlý betlém. Malí i velcí diváci se dočkají také čerta a andílků.

V neděli 26. prosince je možné zajít do kostela svatého Mořice na svatoštěpánský koncert v podobě české mše vánoční „Hej mistře“ od Jakuba Jana Ryby. Začátek je v 17 hodin. Vstupenky za 80 a 120 korun se budou prodávat přímo na místě.

V neděli je velmi lákavá také nabídka Moravského divadla, kde ve 14 a 19 hodin začíná výpravné baletní představení Louskáček – Kouzelný příběh. Diváci se mohou těšit na kouzelnou vánoční atmosféru, chvíle s krásnou hudbou Petra Iljiče Čajkovského, nádherné kostýmy a pohádkovou scénu.

Vybírat z několika zajímavých výstav je možné ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. To bude na Štědrý den otevřeno od 10 do 13 hodin, první svátek vánoční je zavřeno a na druhý svátek vánoční tam přivítají návštěvníky od 10 do 17 hodin.

K vidění je například kouzelná výstava Modrobílé Vánoce, která představuje tradiční řemeslo a fenomén modrotisku prostřednictvím tvorby výtvarnice Antonie Dostálkové. Zajímavý zážitek nabízí multimediální expozice věnovaná římskému císaři a českému králi Rudolfu II.