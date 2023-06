Minimální vklad s vysokým rizikem, to byl páteční tiket sázkaře ze Šternberka. Sedm fotbalových utkání různých evropských soutěží hrál remízami a štěstěna mu byla nakloněna. Všechny zápasy skončily nerozhodně a tipér se mohl smát.

Sázková kancelář. Ilustrační foto | Foto: Deník

Odborník na nejpopulárnější sport světa, se zaměřil na utkání z portugalské, chorvatské, maďarské, španělské, francouzské, a dokonce i turecké ligy. A protože všechny duely skončily nerozhodně, podařilo se mu trefit vysoké kurzy přesahující 3:1. Tiket si navíc „pojistil“ akumulovanou sázkou, kde se všechny dobře trefené kurzy násobí.

Foto: Chance a. s.Zdroj: Deník/VLP Externista„Protože mu vyšlo všechno správně, dosáhl tak celkově vsazeného kurzu v mimořádné výši 4794,37:1. Pokud by však jen jedno z utkání nedopadlo podle jeho očekávání, o vsazených 30 korun by přišel, což by tipéra pravděpodobně tolik nemrzelo. Nakonec se ale radoval z fantastické výhry přesahující 143 tisíc korun,“ uvedla Markéta Světlíková, mluvčí sázkové kanceláře Chance.