Vášeň a láska, která trvá už přes dvě desetiletí. Tak o exotických masožravých rostlinách mluví profesionální pěstitelka Markéta Aubrechtová z Českých Budějovic. Do sbírkových skleníků ve Smetanových sadech přivezla spoustu unikátních exponátů z různých koutů světa.

„Rychlost pohybu jejích čepelí je bleskurychlá. Uzavře kořist do svých pastí do půl vteřiny,“ konstatovala pěstitelka masožravých rostlin.

Návštěvníci si mohou ve sbírkových sklenících až do neděle 9. června prohlédnout unikátní masožravé rostliny z různých koutů světa. Například jednu z největších rosnatek na světě, rosnatku královskou z jižní Afriky.

Atraktivní výstava Živé pasti 2024 je ve sbírkových sklenících přístupná každý den od 9 do 18 hodin.

Pěstování masožravých rostlin se Markéta Aubrechtová věnuje už spoustu let, nedaleko od Českých Budějovic má velký skleník plný zajímavých rostlin.

„Masožravky jsou pro mě velkou vášní a láskou, věnuji se jim už přes dvacet let. Ze zahraničí neustále kupujeme nové druhy a spoustu si jich sami pěstujeme. Pro mě jsou to opravdu krásné rostliny a to nejen díky tomu, že dokáží chytat hmyz. Všechny svoje exponáty mám moc ráda, nemám mezi nimi jen jednu nejoblíbenější,“ řekla zkušená pěstitelka.

Z masožravých rostlin si oblíbila jak láčkovky, tak také vzrostlé špirlice. Ve svých sklenících má úchvatné exempláře, které pamatují i tři desítky let a jsou vysoké více jak jeden metr.

„Pěstujeme masožravky ze všech kontinentů světa s výjimkou Antarktidy. Lidé však na olomoucké výstavě uvidí také masožravé rostliny, které rostou ve volné přírodě v České republice. Je mezi nimi například rosnatka okrouhlolistá, která je jedním ze tří druhů volně rostoucích rosnatek u nás,“ popsala Markéta Aubrechtová.

Ve svém skleníku má stovky druhů masožravých rostlin a několik tisíc exemplářů. Najdou se mezi nimi také nenáročné masožravky vhodné pro naprosté začátečníky. V domácnostech se jim daří na slunných parapetech, kam sluníčko svítí od rána do večera. Díky přímému slunci se pak masožravky krásně vybarví.

„Důležité je, aby květináčky pořád stály ve vodě. Rostliny také potřebují zeminu s nízkým obsahem živin a mají rády každoroční přesazení,“ doporučuje zkušená profesionální pěstitelka masožravek. Pro začátečníky je vhodná například rosnatka kapská, která má bílé či růžové kvítky a v domácnostech je oblíbená i díky tomu, že loví nepříjemné octomilky.