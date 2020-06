Návštěvníci se mohou těšit na masožravky ze sbírek katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, pražské botanické zahrady a soukromých sbírek.

„K vidění budou masožravé rostliny z celého světa a většiny klimatických pásem. Součástí výstavy je také možnost koupit si je přímo na místě,“ pozvala mluvčí výstaviště Kristýna Buchtová.

Expozice Živé pasti je ve sbírkových sklenících přístupná až do 14. června v době od 9.30 do 18 hodin. Vstupenky je možné koupit on-line nebo na místě. Dospělí za vstup zaplatí 80 korun. Děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let platí jen 40 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé a maximálně 3 děti ve věku od 6 do 15 let je 180 korun.