S nápadem nabídnout novou atrakci turistům, kteří se u hradu připnou k ocelovému lanu a spustí ve výšce asi šedesáti metrů do podhradí, přišel podnikatel Pavel Váhala. Lidé by nastoupili u hradu a konečná zastávka u průmyslové zóny v Lipníku nad Bečvou. Podnikatel si od záměru slibuje čilý turistický ruch.

Zipline z Helfštýna? Nechceme být adrenalinovým centrem, zdůrazňuje kastelán

Veřejné projednávání změny územního plánu, které se konalo v květnu v Lipníku, ale ukázalo, že touto myšlenkou nejsou lidé nadšeni.

„Schvalujeme změnu územního plánu, ve které je asi čtrnáct věcí - mimo jiné i lokalita pro občanskou vybavenost pod průmyslovou zónou, kde by mohl vyrůst nový zábavní park - středověké podhradní městečko,“ přiblížil místostarosta Lipníku Ondřej Vlček.

Stávající zemědělská plocha se má proměnit na území pro rekreaci a turistickou infrastrukturu.

„Byl zde naznačen i dopravní koridor, kde by mohla lanovka končit. Během veřejného projednávání ale zazněly námitky jak vedení muzea, tak hradu a obce Týn nad Bečvou. Požádali nás, ať od naznačeného koridoru upustíme. Zábavní centrum tedy v novém územním plánu bude, ale zřejmě z něj vypustíme koridor,“ poznamenal.

Rytířské kolbiště a minizoo

Myšlenky podhradního městečka se ale Lipník nevzdává.

„Mohlo by zde v budoucnu vyrůst rytířské kolbiště s tribunou, v plánu je i les s prolézačkami nebo mini zoo. Počítá se i s ubytovací kapacitou,“ upřesnil.

S novou atrakcí zipline nesouhlasí vedení Muzea Komenského v Přerově, které je správcem hradu Helfštýna.

„Na veřejném projednávání změny územního plánu jsme bod, týkající se koridoru pro lanovou dráhu na hrad, připomínkovali. Podle nás by tam neměl být zahrnut a v tomto smyslu jsme podle stavebního zákona podali sedm dní od veřejného projednávání připomínku,“ uvedl ředitel muzea Radim Himmler. Stejnou připomínku podal i vlastník hradu - Olomoucký kraj.

Město Lipník ani hrad Helfštýn podle něj podobnou atrakci nepotřebují.

„Je to trochu fantasmagorie a značná míra vypočítavosti, protože investor samozřejmě vidí, že na Helfštýn jezdí 100 tisíc lidí ročně, a že jsou to možné zdroje příjmu,“ řekl.

Zásah do soukromí

Ostrý nesouhlas zaznívá i z Týnu nad Bečvou, jehož území by se záměr výrazně dotkl.

„Považujeme to za radikální zásah do soukromí našich občanů a nepřipustíme, aby nad zastavěnou částí obce tato adrenalinová atrakce vedla. Nedovedu si představit, že by někdo znehodnotil pozemky tím, že by nad nimi natáhl lano. Druhá věc je, že ctíme kulturní památku - hrad Helfštýn. Poselství je o kultuře a ne o adrenalinové povrchní zábavě,“ vyjádřil svůj názor starosta Týnu nad Bečvou Antonín Ryšánek.

Podle starosty Lipníku nad Bečvou Miloslava Přikryla se o změně územního plánu města definitivně rozhodne až v září. Původně měli přitom zastupitelé hlasovat už v červnu.

„Jako městu by nám nevadilo, že by v lokalitě vzniklo centrum volnočasových aktivit. Pokud je zde ale zásadní negativní stanovisko našich dlouholetých partnerů - Muzea Komenského, hradu Helfštýn, a pak také orgánu památkové péče Krajského úřadu v Olomouci, předpokládám, že by i stanovisko města Lipníku bylo negativní,“ uzavřel Miloslav Přikryl.