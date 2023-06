Olomouc prozatím nemá jasno v tom, jestli bude na řešení nové multifunkční haly spolupracovat se soukromým investorem, nebo upřednostní vlastní cestu obnovy areálu v Hynaisově ulici. Zastupitelé se v pondělí po hodinu a půl trvající diskusi shodli na tom, že rozhodnutí o několik měsíců odloží. Zástupci opozice, ale i část koalice, poukazovali na nedostatečné projednání odborné analýzy jednotlivých variant. Jasno by mělo být do konce října. Probíhat zatím budou intenzivní přípravy výstavby takzvané malé haly.

Řešení starého zimáku hledá Olomouc dlouho. Radnice na základě loňského zadání zastupitelstva nechala posoudit tři varianty: kompletní přestavbu areálu v Hynaisově ulici za peníze města, výstavbu nové haly na zelené louce, kdy ovšem město nemá vhodný pozemek, nebo spolupráci se soukromým investorem a pronájem multifunkční haly v developerem připravované čtvrti Nová Velkomoravská.

Radní po seznámení se s výsledky analýzy vypracované společností BeePartner většinou jednoho hlasu rozhodli koncem května pro spoluúčast na projektu multifunkční haly plánované společností Redstone podnikatele Richarda Morávka.

„Část kolegů v radě se klonila k variantě jedna, větší část, o jeden hlas, k variantě dvě. Shoda je na tom, posunout variantu jedna nebo variantu dvě, každá z nich se v čase bude zpřesňovat, doplňovat. I když čas hraje proti nám, jsem rád, že tady dnes opakovaně zaznělo, že je poptávka po tom, abychom tomu ještě nějaký čas věnovali,“ uvedl na zastupitelstvu primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Nedostatečné projednání

Nedostatečné projednání analýzy kritizovali zástupci opozičních SPOLU i STAN a Zelení.

„Komunikace ze strany současné koalice začala až ve chvíli, kdy byl materiál projednán radou, kde prošel nejtěsnější možnou většinou, pouze hlasy vládnoucího ANO, všechny ostatní koaliční strany od tohoto projektu daly ruce pryč,“ poukázal na zastupitelstvu Martin Major (SPOLU).

„Projednání tohoto dlouhodobého závazku chybí. Varianta 2B vychází nejlépe, ale když se podíváme na variantu 1, pokud by parkovací dům nebyl přiřazen k malé hale a stavěl jej soukromý investor, vyšla by tato varianta jinak,“ zmínila předsedkyně klubu Eva Machová.

Kritiku vznesl i finanční výbor zastupitelstva, kterému radniční koalice otázku budoucího fungování zimáku nepředložila k posouzení.

„Tento záměr se přitom závažným způsobem dotýká ekonomiky města a dalece přesahuje rámec tohoto volebního období,“ zdůraznil předseda výboru Petr Navrátil (SPOLU).

"Zabít tento projekt by byla škoda"

K odložení rozhodnutí nakonec nevyzvalo jen SPOLU požadující řádné projednání srovnávací analýzy ve finančním výboru, odborných komisích, semináři pro zastupitele a projednání s vedením Olomouckého kraje.

Návrh, a nakonec jediný protinávrh, požadující tříměsíční „přerušení“ předložilo i hnutí ANO.

„Chci dát prostor všem, ať definují svoje dotazy, svoje připomínky, svoje pochybnosti, ať podstoupíme pět nebo deset kulatých stolů. Zabít tento projekt by byla obrovská škola,“ uvodil zastupitel za ANO Milan Feranec. „S malou halou potřebujeme pohnout, bez toho nebude bruslení veřejné a časem ani hokej,“ zdůraznil k protinávrhu.

Zastupitelstvo by tak mělo rozhodnout nejpozději do 31. října. Podnikatel Morávek na zastupitelstvu sdělil, že nabídka na projekt Velkomoravská, jak je ve srovnávací analýze, do té doby platí.

Multifunční hala pro sporty i kulturu

Developer by ve Velkomoravské postavil multifunkční halu s kapacitou 7,5 tisíce diváků, při nastavení pro velké koncerty až 9 tisíc diváků, za zhruba 1,8 miliardy korun. Po městu by požadoval 36,9 milionů korun ročně na provoz po dobu 30 let. S otevřením počítá v roce 2026.

Pokud by zastupitelstvo odsouhlasilo spolupráci města na projektu Velkomoravská, bude muset podpisům smluv ještě předcházet administrace takzvané notifikace podpory Evropskou komisí. Financování projektu z veřejných zdrojů realizovaného soukromým subjektem může zakládat veřejnou podporu.