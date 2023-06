Udržet plecharénu a opravit až budou peníze

Partneři ANO v koalici jsou pro to, aby Olomouc opravila plecharénu.

„V tuto chvíli, po včerejších a pondělních jednáních celé koalice, náš klub setrvává na stanovisku, že jsme pro variantu ve stávající lokalitě, tedy jít pozvolnější cestou obnovy a v první fázi hlavně stavby malé haly, aby co nejdříve bylo zajištěno místo pro tréninky a veřejnost,“ reagoval ve středu předseda klubu ProOlomouc a Piráti Pavel Grasse.

Cestu výstavby arény privátním investorem vnímá uskupení ProOlomouc a Piráti podle náměstka Tomáše Pejpka jako variantu rizikovou finančně, s malou kontrolou nad vystavěným majetkem. „A jako velký závazek v době, kdy město nemá peněz nazbyt,“ uvedl k hlasování v radě.

I hnutí spOLečně je pro rekonstrukci stávající haly a výstavbu malé.

„Preferujeme takzvanou „nultou“ variantu ubírající se směrem Hynaisky, kterou chceme udržet co nejdéle, aby se dala hrát extraliga, a opravu plánovat na rok 2028 až 2030, až by město bylo v takové finanční kondici, že by si mohlo vzít úvěr. S malou halou by se mělo začít co nejdříve,“ uvedl ve čtvrtek předseda zastupitelského klubu spOLečně Lukáš Krbeček.

Soukromá arena jako nový zimák. Vedení města vybralo projekt Velkomoravská

Materiál na poslední chvíli

Hnutím ANO preferovaná varianta by však mohla zastupitelstvem projít i bez hlasů zbytku radniční koalice. Kladně by se mohla vyslovit část opozice. Pro by mohlo být SPOLU složené z ODS, lidovců a TOP09. O analýze se už bavili, ale sejdou se ještě jednou v neděli večer, den před zastupitelstvem.

„Zaprvé: analýza vůbec neprošla finančním výborem, což je chyba. Očekával bych, že když se jedná o takové peníze, tak by se to mělo řešit. Zadruhé: zatímco ke sloučení Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc byl pro zastupitele seminář, kde se to vysvětlovalo, v tomto případě nic. Materiál byl předložen na poslední chvíli. Máme spoustu otázek a pochybuji, že v pondělí bude prostor na jejich zodpovězení,“ poukazoval Štěpán Kellner (KDU-ČSL) ze SPOLU.

Srovnávací analýza efektivnosti nákladů Multifunkční haly - materiál pro zastupitele - ke stažení (olomouc.eu)

Tragická příprava a amatérismus

Bývalý radní za ODS Martin Major byl ještě kritičtější: „Současná koalice to začala řešit strašně pozdě, materiály jsme dostali v kritickém čase, řada zastupitelů je nových a nelze chtít, aby na sebe převzali tíhu rozhodnutí a rozhodovali navíc s takovým aspektem, že současnou koalicí to prošlo nejtěsnější možnou většinou a ještě jen jednou stranou,“ reagoval kriticky Major.

„Celé je to amatérismus, příprava tragická. Žádná debata a nezodpovědnost i vůči soukromému partnerovi,“ vytýkal ostře s tím, že osobně je spíše podporovatelem společného projektu se soukromým partnerem.

„Ale ani za ODS nyní nemohu říct, jak se k tomu postavíme,“ odkázal na avizované nedělní jednání. „Otázek je spousta, a pokud nebudou zodpovězeny dotazy, které padnou na zastupitelstvu, je možné svolat mimořádné zastupitelstvo, které bude jen o tomto tématu,“ dodal.

Architekt Krupauer radí Olomouc zahuštovat. Šantovka 2 bude jako městská čtvrť

Radní: 14 dní není málo

Náměstek primátora Miroslav Tichý (ANO) odmítl, že by zastupitelé dostali analýzu pozdě.

„Mají 14 dní na to, aby si přečetli analýzu a projednali si to ve svých klubech. Nemyslím, že 14 dní je málo,“ reagoval. „Je to politikum: pojďme jim to zkritizovat, dělají to špatně. Schovává se za tím neschopnost se rozhodnout,“ vrátil kritiku.

Zažili jsme aquapark a Namiro

Klub SPD a Trikolora také ještě bude o analýze jednat, a to v pátek odpoledne.

„Za mě jsem pro novou multifunkční halu. Vidím to, jako jedinou možnou cestu, jak se Olomouc může dopracovat k nějaké nové hale, která bude nejenom pro sport, ale bude sloužit i pro kulturu, velké koncerty. Město nemá a nikdy nebude mít dostatek peněz, jsme druhé nejzadluženější krajské město, k tomu, abychom se dopracovali k takovému sportovně-kulturnímu stánku,“ uvedl předseda Martin Jirotka.

„Je to pak na jednání se soukromým investorem, kolik budeme platit, jaká bude inflační doložka, co všechno bude muset Statutární město Olomouc v rámci provozu financovat,“ dodal šéf opozičního klubu.

Jasno ještě zcela nemá ani STAN a Zelení. „Ještě se musíme potkat, protože dnes nám poslali doplňující údaje. Vidíme spoustu otazníků,“ reagovala ve středu odpoledne předsedkyně klubu Eva Machová. „Náhled už na to máme, ale vzhledem k tomu, že jsme, alespoň já, zažili aquapark, Namiro, vše pečlivě analyzujeme a jsme velice obezřetné,“ dodala.

Nerealizovaný projekt přestavby plecharény - Městská hala Olomouc - vizualizace z roku 2013

Benýšek varuje

Kritický je vůči koalici také podnikatel a někdejší šéf pražské 02 areny Richard Benýšek, člen olomoucké ODS a člen finančního výboru.

„Pokud bych se měl já rozhodnout na základě tohoto materiálu, tak v této fázi nevím, o čem se rozhoduje. Je tam příliš mnoho neznámých. Člověk, který se s náležitou péčí stará o veřejné finance, by buď takový materiál odmítl nebo si vyžádal, aby byl dopracován nebo vysvětlen,“ uvedl Benýšek.

„Varuji před přijetím takového rozhodnutí,“ dodal s tím, že pokud by takto prošlo, nevylučuje podání trestního oznámení. „Na jednom zastupitelstvu je, že se ořežou výdaje na kulturu a současně se řekne, přihrajeme peníze na sport soukromého investorovi?“ pozastavoval se.

Projde v Bruselu?

Pokud by zastupitelstvo případně odsouhlasilo spolupráci města na projektu Velkomoravská - finanční výbor navrhuje, aby se analýza zatím neprojednávala - bude muset podpisům smluv ještě předcházet administrace takzvané notifikace podpory Evropskou komisí. Financování projektu z veřejných zdrojů realizovaného soukromým subjektem může zakládat veřejnou podporu.

Ta je podle smlouvy o fungování EU nepřípustná, pokud by mohla narušit hospodářskou soutěž. Komise však může u olomouckého projektu rychle vyhodnotit, že hala nemá přeshraniční, ale regionální význam, pak by se o veřejnou podporu jednat nemuselo.

Tři varianty a těsné rozhodnutí

Řešení starého zimáku v Hynaisově ulici hledá město dlouho. Radnice na základě loňského zadání zastupitelstva nechala posoudit tři varianty: kompletní přestavbu plecharény za peníze města, výstavbu nové haly na zelené louce nebo spolupráci se soukromým investorem a pronájem multifunkční haly v developerem připravované čtvrti Nová Velkomoravská. Součástí všech variant je výstavba malé haly - v režii města.

Developer by podle návrhu, se kterým před podzimními volbami seznámil zastupitele, postavil multifunkční halu s kapacitou 7,5 tisíce diváků a při nastavení pro velké koncerty až 9 tisíc diváků za zhruba 1,8 miliardy korun. Po městu by pak investor požadoval 36,9 milionů korun ročně na provoz po dobu 30 let.

Neslučujte divadlo a filharmonii! Vyzývají Hřebejk, Suchý, Pecková a další

Srovnávací analýzou se radní zabývali počátkem minulého týdne. Koalice se však neshodla. Těsnou většinou, hlasy radních za ANO, se nakonec přiklonila ke třetí zmíněné cestě, tedy podílu na soukromém projektu. Odborníci porovnali finanční náročnost investice i náklady na 30 let provozu.

„Analýza doporučuje jako nejvýhodnější variantu spolupracovat na výstavbě multifunkční haly se soukromým investorem v lokalitě Velkomoravská. I když hlasování v radě nebylo jednoznačné, většina se k tomuto návrhu připojila,“ uvedl po radě investiční náměstek primátora Miloslav Tichý (ANO).

Podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) neexistují vhodné dotační tituly, ze kterých by město mohlo čerpat na stavbu multifunkční haly potřebné finance.

„Zároveň jsme nechtěli město, navíc v době nevýhodných úrokových sazeb, zatížit vysokým úvěrem na financování stavby nové haly ve vlastní režii a třetím významným kritériem je fakt, že o společný projekt nadregionálních významu nestojí Olomoucký kraj,“ popsal rozhodnutí radních v souvislostech.