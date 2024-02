„Sami jsme čekali, s čím v pondělí přijdou, protože se hlásili k oběma variantám,“ reagoval Zdeněk Bogoč, vedoucí Odboru strategie a řízení Magistrátu města Olomouce, který ve středu Olomouckému deníku potvrdil informaci, že Strabag od konzultací skutečně odstupuje.

Nedorozumění?

Tím, že se stavební firma hlásila k oběma variantám, tedy výstavbě nové multifunkční haly i rekonstrukci stávajícího zimáku, to od počátku působilo spíše jako nedorozumění a možná nepochopení Olomoucí avizovaného záměru. Firma podle dostupných informací v Olomouci nevlastní pozemky, kde by mohla postavit novou multifunkční halu.

Stanovisko stavební společnosti Strabag zatím Olomoucký deník nemá k dispozici. V úterý mluvčí firmy Edita Novotná k zájmu Strabagu o výstavbu haly v Olomouci sdělila, že se společnost musí nejprve vyjádřit přímo městu.

Nová Velkomoravská

O zahájení procesu hledání soukromého partnera, který by v Olomouci vybudoval novou multifunkční halu, a to optimálně se dvěma ledovými plochami a předpokládanou kapacitou nejméně 5 500 diváků, rozhodlo zastupitelstvo vloni v říjnu. Tomuto kroku předcházely dlouhé diskuse o možných variantách.

Město očekává, že zájemce o výstavbu nové multifunkční haly ji bude realizovat na své riziko, investor bude vlastníkem a zajistí provoz. Současně chtělo město prověřit případný zájem soukromého sektoru o spolupráci na rekonstrukci stávajícího zimáku, který je v majetku města.

Ve lhůtě kromě Strabagu, který odstoupil, projevil zájem Redstone, přesněji Nová Velkomoravská, podnikatele Morávka.

Svůj záměr vybudovat moderní multifunkční arénu v jím připravované čtvrti Nová Velkomoravská na místě bývalého vojenského areálu představil podnikatel Morávek už před třemi roky.

Městská miliarda do soukromého

Vloni developer zopakoval, že financování nové multifunkční haly u Velkomoravské by zajistila společnost Redstone a po městu, pokud kývne, by požadovala roční příspěvek 36,9 milionů korun indexovaný o inflaci, a to po dobu 30 let.

V součtu by to dělalo zhruba 1,1 miliardy, přičemž stadion by zůstal ve vlastnictví soukromé společnosti. Město by poslalo první platbu developerovi poté, co by byla hala zkolaudována.

Benýšek se nepřihlásil

Na výzvu, kterou od města obdržel, ve lhůtě zareagoval i podnikatel Richard Benýšek. K tržním konzultacím se ale nepřihlásil. Sdělil, že původní záměr přehodnotil.

Jednání tedy město povede s jediným uchazečem.

