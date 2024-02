O zahájení procesu hledání soukromého partnera, který by v Olomouci vybudoval novou multifunkční halu, a to optimálně se dvěma ledovými plochami a předpokládanou kapacitou nejméně 5 500 diváků, rozhodlo zastupitelstvo vloni v říjnu .

Nabídky nešly do podrobností

Nabídky obsahovaly pouze projevený zájem, jak bylo i požadováno ve výzvě, nešly do žádných podrobností.

V případě firmy Strabag není v tuto chvíli zřejmé, zda případně koncipují zájem na stavební práce a dodavatelský úvěr.

Olomouc nový zimák neodhlasovala. Jde hledat investora areny i jinde

Podle informací Olomouckého deníku mají zájem o spolupráci při obou variantách: rekonstrukci zimáku i nové výstavbě. Společnost to zatím neupřesnila.

Mluvčí Strabagu Edita Novotná na dotazy Olomouckého deníku uvedla, že v tuto chvíli se společnost nebude jakkoli vyjadřovat.

Benýšek nemá zájem

Na výzvu zareagoval i podnikatel Richard Benýšek, jak se spekulovalo na říjnovém zastupitelstvu, kde vystoupil k tématu. K tržním konzultacím se ale nepřihlásil.

„Pan Benýšek poslal dopis s tím, že nemá zájem,“ sdělil náměstek Tichý.

Nový zimák pro Olomouc? Hnutí spOLečně vrhlo do hry "Ledovou kostku"

Redstone vybírá architekty

Společnost Redstone představila svůj záměr vybudovat moderní multifunkční arénu v jím připravované čtvrti Nová Velkomoravská na místě bývalého vojenského areálu již před třemi roky. Nyní zájem o spolupráci potvrdila.

„Městu jsme v termínu potvrdili naši účast na tržních konzultacích. Řada detailů případné spolupráce včetně jejích termínových parametrů vyplyne až z průběhu jednání, proto je nemůžeme v tuto chvíli blíže specifikovat,“ sdělil Olomouckému deníku mluvčí společnosti Redstone Petr Hlávka.

Soukromá arena jako nový zimák. Vedení města vybralo projekt Velkomoravská

V současnosti se developer věnuje výběrovému řízení, do které pozval řadu předních architektonických kanceláří.

„Vítěz pro nás připraví další stupeň dokumentace,“ sdělil Hlávka.

Od města přes miliardu na provoz

Vloni developer zopakoval, že financování nové multifunkční haly u Velkomoravské by zajistila společnost Redstone a po městu, pokud kývne, by požadovala roční příspěvek 36,9 milionů korun indexovaný o inflaci, a to po dobu 30 let.

V součtu by to dělalo zhruba 1,1 miliardy, přičemž stadion by zůstal ve vlastnictví soukromé společnosti. Město by poslalo první platbu developerovi poté, co by byla hala zkolaudována.

Na turné Kabátu už mizí lístky ve velkém, do Olomouce ale stále koupit nejdou

Město nyní povede individuální jednání se zájemci, kteří poslali přihlášku.

Na úvod chce řešit základní možné obchodně-právní modely spolupráce s následným projednáním detailů obchodního záměru firmy, výši předpokládaných investičních, případně provozních nákladů a možnosti podpory ze strany města, v případě rekonstrukce zimáku její rozsah, participaci investora na investičních nákladech rekonstrukce, včetně případného zapojení investora do provozování rekonstruovaného stadionu.

Chystá se stavba malé haly

Město současně pokračuje v přípravách výstavby malé haly u zimáku. Finalizuje se studie a následovat bude výběrové řízení na projektanta. Pokud vše půjde dobře, letos by město mělo mít stavební povolení.

Stavět by se pak mohlo začít v příštím roce. Malý zimák zajistí více prostoru pro hokejovou mládež, krasobruslaře nebo bruslení škol a veřejnosti.