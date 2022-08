Leč to je málo. Hokejová chlouba kraje, HC Olomouc, už přišel o status akademie, chybí mu totiž tréninková plocha. I proto je olomoucký hokej aktuálně na rozcestí. Horší tréninkové podmínky nemá v České republice žádný jiný klub hrající nejvyšší soutěž.

Přitom Olomouc je v posledních letech bezesporu hlavně hokejovým městem.

„Třeba s tréninkovými podmínkami v Ostravě se to nedá vůbec srovnat. Tam mají dvě kluziště k využití nejen extraligové Vítkovice, ale také o soutěž níž hrající Poruba,“ uvedl hokejový útočník Olomouce Rostislav Olesz, který prošel slavnou zámořskou NHL a v Ostravě hokejově vyrostl.

Současný stav navíc zhoršuje podmínky nejen hokejové mládeži, ale také amatérům, krasobruslařům nebo široké veřejnosti. Pro občany Olomouce je aktuálně možnost jít si zabruslit problematická, rozvrh bruslení dovoluje jen několik hodin týdně.

Vyřešit tento problém už nějaký čas nabízí záměr společnosti Redstone, která plánuje postavit víceúčelovou sportovní halu u Velkomoravské ulice, v prostoru budované nové čtvrti na místě bývalého armádního areálu.

Nová arena postavená "na zelené louce" by Olomouc konečně mohla posunout mezi elitní česká města, kde najdou zázemí hodné jedenadvacátého století nejen hokejisté, ale také další sportovci.

A lidé z hanácké metropole by konečně mohli v důstojném prostředí zhlédnout i významné kulturní akce. Ty se zatím Olomouci především díky chybějícímu zázemí vyhýbají obrovským obloukem a lidé musejí za kulturou jezdit do Ostravy, Brna nebo Prahy.

Dvanáct let a nic

Uspořádat v současné době v hanácké metropoli nějaký velký koncert, to je možné pouze na zimním stadionu, což většinu promotérů vcelku logicky odrazuje. Plecharéna, jak se zimáku od nepaměti přezdívá, je v sezoně maximálně vytížena hokejovou činností a kulturní akce se už do nabité termínové listiny stejně nevejdou.

„Na základě analýzy možných řešení připravíme návrh dalšího postupu ve věci rekonstrukce či výstavby nového zimního stadionu a vybudování druhé ledové plochy pro tréninky mládeže, rekreační sport a veřejné bruslení. Do doby výběru komplexního řešení zajistíme provozuschopnost areálu stávajícího zimního stadionu. Poté zahájíme realizaci akce,“ psalo se v Programovém prohlášení Rady města Olomouce z roku 2010.

Uplynulo dvanáct let a pohledem kolemjdoucího z ulice není v podstatě žádný rozdíl patrný.

Variant, jak změnit, zlepšit a modernizovat olomoucký zimní stadion, bylo již mnoho. Šlo například o návrh architekta Roberta Štefky z olomouckého ateliéru A2 Architekti, který počítá s přeměnou celého areálu v multifunkční halu Olomouc za více než miliardu korun.

Tento projekt nevypadá nyní nějak reálně, město nedávno opravilo zimnímu stadionu střechu za více než třicet milionů korun.

Plecharéna dostává novou střechu. Superhala za miliardu je prý dál ve hře

Nebylo to ale vždy jen o záměrech a plánech města, lepší zimní stadion pro Olomouc se dokonce objevil i v Národním investičním plánu České republiky do roku 2050, který byl představen před třemi lety.

Zde se píše o projektu Multifunkční sportovní haly pro lední hokej a další akce, což má znamenat „Výstavbu nové moderní multifunkční sportovní haly určené pro lední hokej a jiné sportovní, kulturní, zábavní a další akce“.

Realizace měla být zahájena v roce 2021 a vše mělo být za 850 milionů korun. Jednalo se o projekt, který byl v souladu s Koncepcí rozvoje ledního hokeje v České republice. Jak si mohli příznivci hokeje v Olomouci všimnout, tento projekt ještě ani nezačal.

Olomouc chystá proměnu zimáku na městskou superhalu. Takto má vypadat

Moderní hala, která by splňovala standardy jedenadvacátého století, ovšem v Olomouci nechybí jen v případě hokejistů a kulturních akcí. Jistě by byla prospěšná i pro mnoho dalších sportovních odvětví. Vždyť v srdci Hané se hrají české nejvyšší soutěže v basketbalu, volejbalu, házené, florbalu nebo nejnověji futsalu.

A většina z těchto klubů může na nějaké odpovídající zázemí zapomenout. Například basketbal nebo florbal mají kde hrát jenom proto, že gymnázium Čajkovského má novou velkou tělocvičnu, kde je i pár řad tribun, volejbalistky nebo házenkářky hrávají v halách, které byly postaveny dávno před rokem 1989.

Jistě by všechny olomoucké špičkové kluby rády hrály v komfortním prostředí, které by samo o sobě mělo být jedním z lákadel pro diváka.

Prostory pro sport i kulturu

Developerská a investiční společnost Redstone Real Estate podnikatele Richarda Morávka představila v závěru roku 2020 olomoucké radnici projekt v podobě multifunkční haly až pro 10 tisíc lidí.

Objekt pro sport i koncerty by měl vzniknout jako součást městské čtvrti Nová Velkomoravská na území bývalého průmyslového areálu vojenského opravárenského podniku blízko historického centra Olomouce.

Po letech nejrůznějších slibů by se Olomouc mohla dočkat multifunkční haly pro sport a kulturu. Chystá se ji postavit společnost Redstone Real Estate, bude součástí lokality Nová Velkomoravská. Z brownfieldu po bývalém armádním objektu vznikne nová olomoucká čtvrť.

Skupina Redstone zvažuje na Velkomoravské umístit také multifunkční halu pro sport a kulturu, s návrhem spolupráce na tomto záměru již oslovila město Olomouc.

Redstone má v úmyslu halu vyprojektovat, postavit a provozovat, od samospráv požaduje příspěvek na provoz. Nejvhodnější model spolupráce soukromého a veřejného sektoru hledali v minulých měsících právníci a ekonomové. Vedení města má nyní jejich návrh k posouzení.

„Zvažujeme zde vybudovat multifunkční halu pro sport a kulturu, která by sportovnímu a společenskému životu v Olomouci otevřela nové možnosti. Hala bude ideálním místem pro domácí zápasy olomouckých sportovních klubů. Reprezentativní prostory mohou v budoucnu nabídnout sportovcům a fanouškům kvalitní zázemí dle současných požadavků,“ řekl Pavel Vysloužil z Redstone Real Estate.

Vyroste v Olomouci tato hala podnikatele Morávka? Jak to vidí zastupitelé

Díky ambiciózním parametrům arény se zde budou moci konat také české a mezinárodní šampionáty, dále kulturní a společenské akce regionálního, národního či mezinárodního významu. Město, které nyní nemá vhodný prostor pro pořádání velkých koncertů či vystoupení, by tak mohlo významně rozšířit portfolio kulturních akcí.

„Chceme oživit další kus Olomouce, kam dosud neměla šanci vkročit drtivá většina obyvatel města,“ řekl majitel skupiny Richard Morávek.

Ten před časem nedaleko odtud vzkřísil zničený areál bývalé chemičky Milo, kde postavil obchodní a společenské centrum Galerie Šantovka a na sousedních pozemcích plánuje nebo již staví další projekty.

Obří vojenský areál v Olomouci jde k zemi, developer Morávek chystá novou čtvrť

Z lokality nazývané Nová Velkomoravská zmizí 35 budov, které byly již léta ve špatném technickém stavu. Současně s čištěním areálu a jeho přípravou pro novou výstavbu vzniká koncepční studie území, která by měla navrhnout jeho základní členění a funkce.

Východiskem je v Olomouci osvědčený urbanistický koncept blokové zástavby. Studie, která by měla být hotová letos na podzim, počítá v lokalitě především s bydlením.

Z historie olomouckého zimního stadionu



Zimní stadion v Olomouci byl otevřen 25. ledna 1948, tehdy šlo o sedmou umělou ledovou plochu v republice. Byl dřevěný, bez střechy. Zastřešen byl v roce 1967. V roce 1980 začala rekonstrukce, po dvou letech byla ukončena a od té doby stadion vypadá stejně, tedy již čtyřicet let.



Zimní stadion v OlomouciZdroj: DENÍK/Jiří KopáčV sezoně 1993/1994 zde olomoučtí hokejisté slavili mistrovský titul. Ale pak přišla doba temna. Na Hané se jen o pár let později, na konci tisíciletí, hokej přestal hrát. Z malé haly byl autosalon nebo centrum motokár, jednu chvíli byla na zimáku dokonce prodejna koberců…



Vše vyřešil až vstup města, které stadion odkoupilo a postupně začalo opravovat to, co bylo nutné. Na zásadní rekonstrukci, opravu nebo renovaci ale zimák stále čeká. Například vzduchotechniku postrádá, takže při změně počasí si zde sportovci užijí mlhu, která se skutečně dá krájet.

Hokejistům chybí druhá plocha

Hokejový HC Olomouc patří mezi tradiční účastníky extraligy. Klub vychoval celou plejádu skvělých hráčů, spoustu mistrů světa nebo vítězů Stanley Cupu a těch, kteří hráli NHL. V současné době nejznámějším je David Krejčí. Ale Olomoučtí stále více doplácejí na tristní stav zimního stadionu a jeho okolí.

Ano, extraligu hrát v Olomouci lze. Zatím. Hrozí jim vážné problémy s fungováním mládeže, které chybí svazem požadované hodiny na ledě. Přitom v počtu odchovanců, kteří se posouvají do dospělých soutěží v posledních letech, jsou mezi TOP 5 českých oddílů. Jenže podmínky tomu neodpovídají.

Zimní stadion postrádá druhou tréninkovou plochu, samotná budova plecharény je po čtyřiceti letech od dostavby na hranici svých možností, jen s vypětím všech sil se daří splnit všechno tak, aby odpovídala licenčním podmínkám ELH a standardům současné doby.

Mora je jediným klubem v nejvyšší soutěži, který kompletně trénuje jen na jednom ledě. „Možná jsme i jediný na světě,“ říká Erik Fürst, generální manažer HC Olomouc.

Řešení je relativně jednoduché, vždyť hned vedle zimního stadionu je malá hala. Ale ta už je po letech bez využívání v takovém stavu, že musí být nahrazena novou.

„Malá tréninková hala je v podstatě alfou a omegou toho, jestli v Olomouci bude hokej na takové úrovni pokračovat dál, nebo ne,“ podotkl Fürst.

„Nutně potřebujeme druhou plochu, protože musí někde trénovat mládež tak, abychom znovu začali vychovávat hráče, kteří se opět zařadí ke světové špičce, jako tomu tady bylo v minulosti,“ dodal.

Zimní stadion v OlomouciZdroj: DENÍK/Petra Pášová

Kromě mládeže jsou také prostorem omezeni krasobruslaři, sledge hokejisté, amatérští hokejisté, o potřebných hodinách pro výuku univerzity nebo bruslení pro veřejnost nemluvě.

V odpovídajících nových nebo zánovních halách se hraje hokej třeba v Třinci, Liberci nebo Karlových Varech, olomoucký zimák je ze všech stadionů zřejmě největší retro. Vše sice vyvažuje skvělé publikum, při průměrné návštěvě bezmála pět tisíc diváků na zápas v základní části jsou utkání HC Olomouc nejnavštěvovanější sportovně-kulturní akcí v celém Olomouckém kraji.

Ale to a výtečná atmosféra na každém utkání, jsou věci, které možná za pár let nebudou mít na zisk licence pro možnost hrát extraligu žádný vliv. Je totiž nutné naplnit podmínky, které si dnešní doba vyžaduje. Například nedávno museli na zimáku vyměnit staré mantinely za nové, které jsou bezpečnější.

Kromě malého prostoru pro přípravu, tedy chybějící druhé ledové plochy, v současné době hokejisty pro extraligu nejvíce limituje absence opláštění budovy a vzduchotechniky. Stačí změna počasí a hrací plocha se zahalí do neprostupné mlhy. Přes tu nevidí ani diváci, ani objektivy televizních kamer. Prostě to, co stačilo v osmdesátých letech minulého století, už je dnes málo.

„Je docela složité fungovat tak, že když je venku minus pět, tak v hale máme minus sedm,“ připomněl Fürst, že olomoucký zimní stadion je jako jeden z mála v republice skutečně zimní.

Pro olomoucké hokejisty by také bylo zajímavé mít možnost sehrát extraligové zápasy v zamýšlené a plánované multifunkční hale.

„V podobném prostředí hraje pražská Sparta, samozřejmě se vše muselo dojednat rozvážně, rozhoduje převážně ekonomika,“ uvedl Fürst.

U sokolovny bourají starou tribunu. Developer Morávek tam chystá proměnu

ANKETA mezi zastupiteli: Nová hala u Velkomoravské

Jak vidíte budoucnost projektu společnosti Redstone na stavbu nové haly u Velkomoravské ulice? Proč se záměr zatím víceméně nikam neposunul?

Deník v anketě oslovil zástupce všech politických stran stávajícího zastupitelstva Olomouce. Zde jsou názory dotázaných, které redakce obdržela do uzávěrky vydání tohoto textu.

Miroslav Žbánek (ANO), primátor Olomouce

Na konci roku 2020 investor zveřejnil záměr vybudovat novou čtvrť i s multifunkční halou. Začali jsme s ním jednat, protože když stát nenabízí dotace, jiné možnosti se nenabízejí. Hledáme cestu, jak naplnit pravidla veřejné podpory, blokovou výjimku Evropské komise, na základě které bychom mohli podporovat provoz haly částkou v řádu 30 milionů korun ročně. Zapojili jsme do jednání i HC Olomouc, Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého. Investor připravuje memorandum o spolupráci tak, aby byla otázka veřejné podpory vyřešena.

Markéta Záleská (ODS), náměstek primátora

Téma zimního stadionu v Olomouci je sice starší, ale návrh soukromého investora je na stole teprve asi rok a půl. Za tu dobu jsme několikrát jednali, přizvali jsme i HC Olomouc, Univerzitu Palackého a Olomoucký kraj, protože i jich se případná multifunkční hala týká, a hledáme společný postup. Investor garantuje vybudování haly, chce ale, aby se město v budoucnu ekonomicky podílelo na jejím provozu. Vyřešit se tedy musí otázka veřejné podpory. Podle mých informací teď právníci chystají memorandum, které tuto skutečnost zohlední.

Tomáš Pejpek, hnutí ProOlomouc:

Záměr multifunkční arény na Hynaisově, který chystala radnice, byl neufinancovatelný, i kdyby přišly od Babiše dotace (nepřišly). Radnice v projektech zbytečně utopila mnoho miliónů.

Nabídka společnosti Redstone na stavbu arény u Velkomoravské se spoluúčastí města má mnoho neznámých. Finančních i právních. Když se podíváme na stav městské kasy a zanedbaného městského majetku, je téměř jisté, že si radnice nemůže dovolit finančně „druhý aquapark“. Pozornost by měla upírat na obnovu zimního stadionu.

Pavel Jelínek, SPD:

Kdo se trochu zajímá o sport v Olomouci, tak ví, že otázka hokejové haly se řeší doslova desítky let. V každé etapě tohoto dlouhého závodu s časem, abych použil sportovní terminologii, hrály velkou roli finance. Městu se jich nedostávalo a v současné době vysokého zadlužení ani dostávat nemůže.

Za SPD jsme přesvědčeni, že krajskému městu s celkem úspěšným hokejovým klubem, by nová hala slušela. Nicméně jednoúčelová hala by byla opravdu velký luxus. Takže otázce projektu společnosti Redstone náleží patřičná pozornost. V každém případě je však nutné si vzít poučení z nezdařilého projektu Aquaparku, kde se město zavázalo k nepřiměřenému plnění, které ho zatěžuje dodnes. Je potřeba velmi důkladně vyhodnotit možnosti zapojení města do projektu. Podporujeme projekty, které slouží k rozvoji města, ale nesmí vést k jeho dalšímu nepřiměřenému zadlužování.