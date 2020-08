Letos v dubnu proběhl stavebně technický průzkum střešní konstrukce olomouckého zimního stadionu. Podle autora průzkumu je možné střešní plášť využívat do poloviny roku 2021, pokud dojde na provedení částečných oprav.

Ty už byly zajištěny odborem cestovního ruchu, sportu a kultury. Pro fungování haly v dalších letech je však nutná kompletní oprava střechy.

Tři varianty

Olomoučtí radní proto na svém posledním zasedání vybírali ze tří variant, které připravil odbor investic. Na přibližně 30 milionů korun by vyšla nejlevnější oprava s využitím dřeva jako hlavního materiálu.

S takto opravenou střechou by ale později nemohla pokračovat přeměna budovy na multifunkční halu podle projektu architekta Roberta Štefky.

Nejdražší varianta za téměř 102 milionů korun počítala s rekonstrukcí a zároveň zvednutím celé střechy a řešila také nakládání s dešťovou vodou a vybudování nádrží na její zachytávání.

Radní se zabývali třemi variantami a nakonec se rozhodli pro kompromisní řešení. Nová střecha má být z trapézového plechu s minimální izolací pro kotvení hydroizolace.

„Toto řešení by umožňovalo v budoucnu i navýšení tepelné izolace a hlavně pokračování rekonstrukce stadionu podle původního projektu. Doba realizace by se poměrně zkrátila vzhledem k možnostem jednodušší montáže do zhruba tří měsíců. Tato varianta bude stát necelých šedesát milionů korun,“ informoval mluvčí města Michal Folta.

Oprava umožní pokračovat dál

Vedení města se podle primátora Miroslava Žbánka zabývalo všemi variantami.

„Promýšleli jsme jak budoucnost zimního stadionu, tak situaci rozpočtu města. Nakonec jsme se přiklonili k variantě rekonstrukce střechy pomocí trapézového plechu. Klíčové pro mne je, že tento krok je vlastně začátkem rekonstrukce stadionu a umožní pokračování podle projektu multifunkční haly,“ řekl primátor.

Radní posuzovali také dopady na provoz zimního stadionu.

„Hledali jsme i takové řešení, které co nejméně omezí fungování haly a sportovních klubů, které se bez ní neobejdou, samozřejmě včetně extraligových hokejistů,“ doplnil investiční náměstek Martin Major.

V nejbližší době začnou práce na přípravě projektu na rekonstrukci střechy, kompletní dokumentace má být hotová v listopadu. Oprava střechy by pak mohla začít v dubnu příštího roku.

Nové osvětlení už teď

Schválená varianta rekonstrukce střechy je v souladu se záměrem postupovat při rekonstrukci haly po etapách.

Současně se připravuje výstavba druhé ledové plochy podle platného územního rozhodnutí.

Projektová dokumentace celkové rekonstrukce haly je stále na stavebním úřadě, protože musela být opakovaně doplňována kvůli změnám legislativy a požadavkům dotčených orgánů státní správy.

„Dokladem o měnících se podmínkách byl požadavek na nové osvětlení, aby se vůbec mohla v Olomouci v příští sezoně hrát extraliga. Proto byla před pár týdny dokončena instalace nového osvětlení v hodnotě téměř pět milionů korun, byť původně byl tento krok logicky plánován až po rekonstrukci střechy,“ vysvětlil mluvčí Michal Folta.

Technologie osvětlení byla podle něj zvolena tak, aby při chystané rekonstrukci střechy umožnila snadné odpojení a opětovnou instalaci nových světel.