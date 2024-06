Bouřky hrozí dnes večer na území Olomouckého kraje. A mohou být velmi silné, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v nové výstraze, kterou rozšířil výstrahu před vysokými teplotami. Bouřky má provázet krupobití a nárazy větru o rychlosti až 90 kilometrů v hodině.

Ženou se bouřky. Mohou být velmi silné, varuje ČHMÚ | Video: Deník/ Martin Tröster

„Očekává se výskyt velmi silných bouřek s kroupami i kolem 3 cm, nárazy větru přes 90 km/h a intenzivními krátkodobými srážkami,“ varuje ČHMÚ. Vzhledem k očekávanému výskytu přívalových srážek může podle meteorologů v oblastech s výstrahou docházet k lokálnímu zatopení.

Podle vedoucího regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ v Ostravě Romana Volného jsou v atmosféře podmínky takové, že bouřky mohou být dnes velmi silné a co do nebezpečných projevů to vypadá hlavně na krupobití a nárazy větru. Riziko případného tornáda, jak včera předpovídali někteří meteorologové i pro Česko, by dnes mělo být malé.

„Tornáda se vyloučit nedají, mohou být i na daleko slabších bouřkách, než se očekávají dnes. Pravděpodobnost je však nyní malá,“ uvedl Roman Volný.

Oblast s vydanou výstrahou je rozsáhlejší, než projevy, které večer nastanou. Zahrnuje celý Olomoucký kraj.

„Bouřky mohou být izolované, ale může být i větší shluk bouřek,“ sdělil expert hodinu po poledni k večerní výstraze.

Výstraha před velmi silnými bouřkami má platnost od 16. hodiny do středeční půlnoci. Rozšířila včera vydanou výstrahu před vysokými teplotami platnou pro jižní oblast Olomouckého kraje do dnešní 20. hodiny.