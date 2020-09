O tom, že je nominovaná do krajského kola soutěže Žena regionu 2020 se Viera Fialová dozvěděla na začátku července od pořadatelů soutěžního klání.

„Moc mě to překvapilo. Navrhla mě paní, kterou podle jména ani neznám. Cenu si prý zasloužím za dobrovolnickou činnost, které se už léta věnuji ve volném čase,“ popsala Viera Fialová.

Když minulý týden vyrážela na slavnostní předávání do Vlastivědného muzea v Olomouci, ještě vůbec netušila, že získala nejvíc hlasů z deseti nominovaných žen z Olomouckého kraje.

„Když vyhlašovali první místo a já jsem uslyšela svoje jméno, nemohla jsem tomu ani uvěřit. Zaplavila mě v tu chvíli obrovská vlna radosti a štěstí. Nečekala jsem, že mě něco takového ještě potká. Je to moc krásný pocit vědět, že mi lidé dali svůj hlas a ocenili to, co léta dělám pro ostatní. Pořád mi někdo telefonuje a gratuluje, popřáli mi také lidé ze sousedství,“ svěřila se Viera Fialová.

Plete, háčkuje a pomáhá i jinak

Dobrovolnictví se ve volném čase věnuje posledních dvanáct let. Ručně plete ponožky, čepičky a svetříky pro miminka z porodnic a seniory z domovů důchodců. Háčkuje barevné chobotničky pro nedonošené děti. Zorganizovala také sbírku víček pro nemocného chlapce a svůj volný čas věnuje rovněž lidem bez domova.

„Pomáhám jim s vyřizováním dokladů, pochůzkami po úřadech a doprovázím je k lékaři, aby se jim dostalo potřebné péče. Letos rovněž pleteme oblečky pro psy z útulků, aby jim v kotcích nebyla zima. Příze a vlnu od dárců a sponzorů rozesílám v balících po celé republice dalším seniorkám z naší nadace Adélka a ony z ní pak pletou to, co je zrovna nejvíc potřeba,“ popsala vítězka krajského kola soutěže Žena regionu.

Ráda by na Horním náměstí strom

Sama prý ani neví, kde na to všechno bere čas.

„Kdo chce pomáhat, čas si najde. Já vždycky dostanu nějaký nápad a snažím se za tím jít a splnit jej. Už dlouho mě mrzí, že na Horním náměstí dodnes neroste ani jediný strom. Vždyť je to přání tisíců Olomoučanů a nikdo je ještě nevyslyšel. Toužím po tom, aby poblíž radnice rostla lípa, která je našim národním stromem. Přála bych si to pro nás všechny, kdo tady žijeme. Budu se snažit něco s tím udělat, třeba se mi to časem podaří,“ doufá Viera Fialová, kterou v polovině října čeká pražské finále Ženy regionu.