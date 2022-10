Petra Procházka byl dlouholetým politikem. Šestnáct let zasedal v zastupitelstvu města Jeseníku. V letech 2006 až 2010 byl starostou města, mezi lety 2010 a 2011 a 2014 a 2018 zastával post místostarosty. Více než deset let by předsedou Euroregionu Praděd, v letech 2000 a 2020 byl zvolen do zastupitelstva Olomouckého kraje.