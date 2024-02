Farmáři v olomouckém okrese ve čtvrtek 22. února viditelně upozorní na problémy evropského zemědělství. S traktory a další zemědělskou technikou vyjedou směrem na Olomouc. Po projetí trasy vedoucí ulicemi krajského města, kdy kolem 10. hodiny by se chtěli míjet u hlavního vlakového nádraží, se vrátí zpět na své farmy. I když se protest uskuteční mimo dopravní špičku, motoristé by v dopoledních hodinách měli počítat s možnými komplikacemi.

Protest zemědělců v Olomouci. 22. 2. 2024. Ilustrační koláž | Foto: Deník/Okresní agrární komora

„Olomoucké okruhy budou celkem čtyři. Vyjíždět se bude z Hněvotína, Příkaz, Dolan a Velkého Týnce,“ sdělila Olomouckému deníku ředitelka Okresní Agrární komory Olomouc Michaela Navrátilová.

Ulicemi krajského města bude ve čtvrtek dopoledne projíždět kolem 120 traktorů.

Trasy protestujících zemědělců v Olomouci a okolí, 22.2. 2024

Trasa č. 1. ve směru od Hněvotína – Topolany – tř. Míru - Pražská - kruhový objezd u Globusu - Pražská – Foerstrova –Albertova – Velkomoravská – Tovární – sjezd u Zory na ul. Jeremenkovu – u OD Senimo na ul. Pasteurovu – Komenského– Dobrovského – Na Střelnici – Dolní hejčínská – Ladova – Tomkova – Erenburgova – nájezd na Pražskou ul. a zpět.

Mapa trasy č. 1. Zdroj: Okresní Agrární komora Olomouc

Trasa č.2 ve směru od Příkaz – směr Křelov - Řepčín - Svatoplukova - Na trati - Erenburgova - Pražská - kruhový objezd uGlobusu - Pražská – Foerstrova – Albertova – Velkomoravská – Tovární – sjezd u Zory na ul. Jeremenkovu – u OD Senimona ul. Pasteurovu – Komenského – Dobrovského – Na Střelnici – Dolní hejčínská – Ladova – Tomkova – Erenburgova –nájezd na Pražskou ul. a zpět.

Mapa trasy č.2 Zdroj: Okresní Agrární komora Olomouc

Trasa č.3 ve směru od Šternberka – směr Týneček – Chválkovická ul. – Pavlovická - U Podjezdu – Pasteurova - Jeremenkova – tř. Kosmonautů – 17. listopadu - tř. Svobody – Legionářská – Studentská – Dobrovského – Komenského – Pasteurova – a zpět

Mapa trasy č.3 Zdroj: Okresní Agrární komora Olomouc

Trasa č.4 od Velkého Týnce – Velký Týnec (AGRA Velký Týnec) – Týnecká – Přerovská – Tovární – Jeremenkova –Pasteurova – Husova – 17. listopadu – Wittgensteinova - Holická – Tovární a zpět

Mapa trasy č.4 od Velkého Týnce Zdroj: Okresní Agrární komora Olomouc

Hranici Olomouce by měly kolony s českými státními vlajkami a transparenty případně letáčky upevněnými na traktorech překročit v době mezi 9:30 a 9:45.

Kolem 10. hodiny by se měly všichni protestující pohybovat v blízkosti hlavního vlakového nádraží (v Blanické ulici je sídlo pobočky Státního zemědělského intervenčního fondu). V tomto dopravním uzlu se ale nebudou zdržovat, pojedou stanoveným směrem. Protest má trvat necelé dvě hodiny - kolem poledne by měla jízda skončit.

„Cílem není komplikovat provoz. Pojedeme mimo dopravní špičku a budeme mít jen traktory nebo další stroje, bez vleček,“ uvedl Miroslav Hamp ze společnosti Hanácká zemědělská v Dolanech, koordinátor trasy Šternberk – Olomouc, kde se dají očekávat kolony. Traktorů, které vyjedou z Dolan, by mělo být podle koordinátora kolem 30.



Nahrává se anketa ...

Neúnosná byrokracie

Hlavní důvody čtvrtečního protestu, je jich celkem sedm, jsou spojené s komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie.

„Byrokracie je už neúnosná a zrovna v naší lokalitě, jako je Haná, vyčleňovat úhory - deset procent do neprodukce – to se naši předkové musejí obracet v hrobě. To, co se děje, je pomalu omezování vlastnických práv,“ vyjmenovávala Milada Rašková Měsícová, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Unčovice, které patří největší a ekonomicky nejúspěšnější zemědělské podniky v regionu.

Protesty zemědělců: Jak se liší pondělní a čtvrteční blokáda, čeho mají docílit

„Už bychom měli něco udělat a v Evropském parlamentu to směřovat tak, aby i Evropa byla konkurenceschopná se zbytkem světa. Samozřejmě, že životní prostředí je důležité, ale taky potřebujeme živit naše rodiny, něco vyrábět, abychom se nestali skanzenem,“ dodala.

Cílem zemědělských protestů, které sílí po celé Evropě, je upozornit na aktuální situaci Evropskou komisi, která podle farmářů ztratila kontakt s každodenní realitou zemědělců. Hlavními prioritami jsou podle nich řešení pokřiveného evropského trhu a nízkých výkupních cen v důsledku přebytků zemědělských komodit, které jsou dováženy za nízké ceny ze třetích zemí a při jejichž produkci nemusí být dodržovány přísné evropské standardy.

Hanácký Grunt má obrovský úspěch. Zemědělci z Olomoucka inspirují ostatní

„Dále je nezbytné se zaměřit na přehnané environmentální ambice formulované například v Zelené dohodě pro Evropu, které je třeba nastavit racionálně a udržitelně tak, aby je zemědělci při svém hospodaření byli schopni dodržovat. V neposlední řadě je problémem také přebujelá byrokracie a vysoká administrativní náročnost,“ poukázala Agrární komora ČR, která vyzvala české zemědělce, aby se ve čtvrtek připojili do mezinárodního protestu.

Družstvo na Olomoucku prodává nejčerstvější maso ze svého chovu. Zájem překvapil