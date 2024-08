„Řešíme to. Situace je taková, že developer nám to zatím nepředal, má to učinit v lednu 2025. Domluva je, že fasádu brzy osadí znovu,“ uvedla Pavla Lindnerová, která zastupuje vlastníky, a s developerem jedná o nápravě.

To Petr Žouželka ze společnosti GAMA stavby potvrdil.

„Bohužel vypověděla závlaha a v extrémech, které přineslo počasí během letošního léta, jsme to neuměli vyřešit. Taky nás mrzí, jak to nyní vypadá,“ reagoval.

Na přelomu září a října podle něj bude konstrukce nově osázená.

„V příštím roce se rostlinky rozrostou a fasáda bude opět ve stavu, v jakém byla,“ přislíbil Petr Žouželka.

Olomouc v posledních letech ozdobila i další vertikální zahrada, a to na nové univerzitní budově Envelopa Hub. Atypickou fasádu zde tvoří na 18 tisíc kvetoucích rostlinek, třeba denivka nebo zimolez. O zálivku se stará kapkovací potrubí nad truhlíky.

Fasády z rostlin mají podle odborníků celou řadu užitečných funkcí, které lidem zkvalitňují životní prostředí. Kromě toho, že v místech s nedostatkem prostoru a zeleně vypadají hezky, pohlcuje zeleň uchycená na fasádě prach. Taky hluk z okolí, čímž se zlepšují i akustické podmínky v budově.