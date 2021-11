Majitelé olomouckých kadeřnických salonů neskrývají, že je podnikání v době covidu složité. „Co jsem mluvila s kolegyněmi z branže, tak to vůbec není dobré. Ubylo klientů, holičství často zejí prázdnotou. Lidé objednání odkládají a posouvají si termíny. Spoustu mužů doma stříhají manželky nebo mají vlasy přerostlé a nechodí tak často jako dřív. Myslely jsme si, že je jeden nebo dva lockdowny ustojíme, ale situace už je vážná. Děvčata většinou pracují na živnostenský list a úbytek práce se na jejich příjmech hodně projevuje,“ popsala aktuální situaci Blanka Macháčková z kadeřnického salonu v Litovelské ulici.

Současné ceny služeb už podle ní nebude možné dál udržet a kadeřnicím nezbude než nejpozději od ledna příštího roku zdražit.

„Myslím si, že to kvůli růstu cen energií budou muset od nového roku udělat všichni. Předpokládám, že ceny služeb u nás půjdou řádově o desítky korun nahoru, aby se náklady na drahou elektřinu a plyn dorovnaly,“ očekává Blanka Macháčková.

V kadeřnickém salonu v Sokolské ulici se naposledy navýšily ceny loni v květnu, kdy se provozovny po lockdownu znovu otevíraly a bylo možné stříhat pouze jednoho zákazníka.

„Nárůst byl asi o deset, maximálně patnáct procent. Od té doby jsme s cenami nijak nehýbaly, ale lednové zdražení energií už se bohužel bude muset v cenách služeb projevit. Záleží samozřejmě na tom, jak moc nám dodavatelé od příštího roku navýší zálohy,“ sdělila vedoucí salonu Nina Zajoncová.

Masér: od jara až o stovku navíc

Nejen kadeřnické, ale i masážní salony už byly kvůli covidu nuceny upravit ceníky. Od května letošního roku zvýšil ceny o desítky korun až stokorunu na jedné masáži nevidomý masér Karel Giebisch. Do konce roku už ale nic podobného neplánuje.

„Momentálně čekám, jak to dopadne s cenami energií, ale minimálně do ledna nechám ceník tak, jak je teď. Jsem moc rád, že díky vlastním prostorám ušetřím velké částky na nájmu a nemusím zdražovat tak moc, jako kdybych musel platit nájem. Jako nevidomý oceňuji aplikace Tečka a čTečka. Pro mě je to jediná možnost, jak můžu u klientů kontrolovat certifikáty, bez nich bych asi vůbec nemohl pracovat,“ vysvětlil nevidomý masér.

Část podnikatelů ve zkrášlovacích službách ale až na leden 2022 s novými ceníky nečekala. Nejedná se přitom jen o olomoucké kadeřnické salony, ale třeba i nehtová studia. Že si lidé za zkrásnění zevnějšku už teď připlácejí, potvrdila i padesátiletá Monika.

„V úterý jsem byla na nehtech, kde jsem zaplatila místo obvyklých tří set korun o třicet korun více. Zdražili od prvního listopadu,“ popisovala žena.

Ve středu musela sáhnout hlouběji do peněženky i u kadeřnice. „Zaplatila jsem víc o sto korun,“ potvrdila Olomoučanka.