Ve Fakultní nemocnici Olomouc dostalo vakcínu proti novému koronaviru 1954 zdravotníků. Přeočkováno druhou dávku je na 1300 z nich. Zájem o očkování, které je dobrovolné, přitom projevilo na 51 procent zdravotníků.

„Ve špici bylo nemocných přes 200 zaměstnanců, momentálně je jich kolem 50,“ sdělil Deníku mluvčí největší středomoravské nemocnice Adam Fritscher.

Může to být promořeností

Ale dávat to jen do souvislosti s očkováním? Stovky zdravotníků ve fakultce nemoc prodělaly a někteří se s nákazou setkali opakovaně. Proběhlá respirační infekce u nich vyvolala správnou obranyschopnost.

„Máme zhruba třetinu promořených zaměstnanců, takže to může být v souvislosti s tímto, ale pravdou je, že je výrazně menší počet nemocných zaměstnanců,“ sdělil Fritscher.

Ve Vojenské nemocnici Olomouc je naočkováno proti Covid-19 na 62 procent zdravotníků. Druhou dávku nedostal jen ten, kdo byl nemocný a očkování se u něj muselo odložit. „Drtivou většinu máme očkovanou dvěma dávkami,“ řekl Deníku ředitel nemocnice Martin Svoboda.

S koronavirovou nákazou se aktuálně potýkají tři desítky zaměstnanců armádní nemocnice. V době eskalace epidemie jich bylo kolem 45 až 50 - ze 480 zdravotníků, tedy na 10 procent.

„Nemocnost se snižuje, ale řada zaměstnanců covid prodělala, někdo podruhé. Je odvážné tvrdit, že za to již nyní může očkování. Je dobře, že jsou očkování, ale nemyslím si, že by se to už nyní mělo projevit. Na hodnocení je ještě brzy,“ reagoval ředitel Svoboda.

První zdravotníci v Olomouckém kraji dostali první dávku očkování na silvestra. Druhou dávku absolvovali 21. ledna. „Nyní je to 14 dní od druhé dávky a teprve nyní nastupuje imunita,“ poukázal Martin Svoboda.

Onemocněli i po očkování první dávkou

V nemocnicích zaznamenali případy, kdy zdravotníci onemocněli covidem po první podané dávce vakcíny. Ve FN Olomouc to bylo do 5 zaměstnanců a jednotky případů evidují i v armádní nemocnici.

„Několik lidí onemocnělo. Potvrzovalo to izraelskou praxi, že úspěšnost první dávky vakcíny může být o něco nižší než bylo deklarováno. Proto by nebylo vhodné odkládat druhou dávku a očkovat o to více lidí první dávkou, jak se uvažovalo. Je lepší naočkovat rychle dvěma dávkami menší počet lidí a mít jistotu, že jsou chráněni,“ poukázal.

Že by někdo z personálu onemocněl covidem po druhé dávce, v nemocnicích doposud nezaznamenali. Ale dá se to v jednotkách případů očekávat. Vakcína Corminaty, se kterou mají zkušenost zdravotníci v Olomouckém kraji, je vysoce účinná – 95 procent.

„Naočkovaných máme na 300 lidí. Pět lidí ze sta nebude odpovídat na vakcínu, i když je správně podaná. Můžeme tedy čekat, že 15 zaměstnanců nebude imunní ani po obou dávkách,“ spočítal ředitel vojenské nemocnice.