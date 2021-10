„Včerejšek byl pro mě jedním z nešťastnějších dnů v poslední době,“ reagovala v neděli dopoledne Zdena Mašínová, sestra bratří Mašínů, na to, že voliči poslali komunisty do dějin. „Jsem ráda, že jsem se toho dožila,“ neskrývala radost.

Zdena Mašínová, která žije v Olomouci, sledovala volby a s napětím nyní čeká, co přinesou příští dny a týdny.

„Nesouhlasím s mnoha lidmi, kteří budou ve vládní koalici, ale povedlo se to, v co jsem pevně doufala a v mezích svých možností jsem také pro to dělala, co se dalo,“ uvedla sedmaosmdesátiletá Mašínová.

Tuší, že prezident Miloš Zemana, jenž bude klíčovou postavou povolebních jednání a bez kterého se sestavování vlády neobejde, to novému kabinetu rozhodně neusnadní.

„Koalice (SPOLU a PirSTAN) to bude mít velice těžké. Přechodně. Nakonec ale bude muset jmenovat toho, koho má jmenovat,“ je přesvědčena Zdena Mašínová.

Projevil se jako státník

Lídr SPOLU Petr Fiala (ODS) podle ní bude ministerským předsedou, jakého Česká republika dlouho neměla.

„Je to kultivovaný člověk, který se i bezprostředně po volbách, na rozdíl od jiných, projevil jako státník. Bude to člověk na svém místě,“ poznamenala.

Zdena Mašínová je sestra bratří Mašínů. Jejím otcem byl podplukovník prvorepublikové československé armády Josef Mašín, jenž společně s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem vytvořil během II. světové války zpravodajskou skupinu Tři králové.