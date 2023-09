Zdeně Mašínové, dceři generála Josefa Mašína popraveného nacisty a sestře protinacistických a protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa mladšího, bude v listopadu devadesát let. Statečná a zásadová žena, která žije v Olomouci, poskytla Deníku velký rozhovor. Nejen o možném vyznamenání od prezidenta Pavla.

Zdena Mašínová, září 2023 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Zdena Mašínová nikdy neuhnula z cesty dané výchovou a rodinnou tradicí, ačkoli jí velkou část života přinášely jen utrpení a těžkosti. Za svými hodnotami svobody a pravdy vždy stála s odvahou, která inspiruje a měla by být pro nás vzorem i dnes,“ to jsou slova prezidenta Petra Pavla a zároveň důvody, proč jí chce udělit státní vyznamenání.

Paní Mašínová, již jste dostala pozvánku na Pražský hrad na 28. října?

Zatím ústně.

O tom, že vás chce ocenit, jste se dozvěděla přímo od prezidenta Pavla, když vás v květnu navštívil. Bylo to překvapení?

Samozřejmě bylo. Velké. Sdělil mi, že by mne rád ocenil, na což jsem mu řekla svůj názor.

Co jste mu sdělila?

Je to úplně jednoduché. V lidské společnosti se vždy vyskytují zla a proti každému zlu je nutno vystoupit, za každých okolností i s rizikem vlastní újmy. Dle mého názoru je toto povinnost, která by neměla být nijak zvlášť oceňována. Takto jsme byli vychováni a takto jsme se chovali.

Jste již rozhodnuta, zda ocenění z rukou prezidenta Pavla přijmete?

Panu prezidentovi jsem řekla, že o tom budu přemýšlet. Abych řekla pravdu, ještě úplně rozhodnuta nejsem, ale spíše bych se na Pražský hrad dostavila. Takto to zřejmě dopadne (úsměv).

Zdena Mašínová s prezidentem Petrem Pavlem a Eduardem Stehlíkem, vojenským historikem.Zdroj: FB Petr Pavel

Od předchozích prezidentů jste ocenění odmítla převzít, ať to byl Václav Havel (státní vyznamenání pro matku Zdeny Mašínové), Václav Klaus (povýšení otce, generála Mašína) nebo Miloš Zeman (státní vyznamenání generála Mašína). Důvodem byl jejich vztah ke komunistům (premiér a bývalý Havlův konzultant byl Marián Čalfa, za normalizace funkcionář KSČ, Klause v prezidentské volbě podporovali komunisti). Současný prezident Petr Pavel byl komunista, proti kterým vaši bratři bojovali, vy jste byla za minulého režimu perzekvovaná…

„Prohřešky“ pana Petra Pavla se udály v jeho mládí. Sleduji celý jeho život a cestu. Jeho postojů v poslední době a konkrétně přístupu ke světové politické situaci, zejména Ukrajině, si mohu vážit. Od člověka, kterého si vážím, bych vyznamenání dokázala osobně přijmout.

Co vám na to řekl bratr Josef? Diskutovali jste o tom?

Nějak hlouběji jsme o tom nediskutovali. Prozatím.

Návrhy na vyznamenání vašich bratrů byly vzneseny mnohokrát. Nyní dokonce v Senátu vznikla petice za vyznamenání odbojové skupiny. Myslíte si, že jednou budou v Česku oceněni? Současný prezident sdělil, že by měl problém…

(V předvolebních rozhovorech Petr Pavel sdělil, že jeho názor na bratry Mašíny je poznamenán vraždou policejního strážmistra během jejich útěku. Podle Pavla se jednalo o zabití člověka, který pro ně nepředstavoval žádné riziko. „Navíc nebyl zabit způsobem, který by byl v boji ospravedlnitelný. Nikoliv pistolí, ale dýkou. S tím se nemohu vnitřně srovnat," citovala jej Mf Dnes)

Nevím, jestli se bratři dočkají vyznamenání. Abych řekla pravdu, a vyplývá to z mého předchozího vyjádření, nám na tom vůbec nezáleží. Pokud by společnost někdy chtěla uznat bratry tímto způsobem, náš postoj znáte.

Proč bratři Mašínové stále tak silně rozdělují českou společnost?

Je to složité. Naše krásná země uprostřed Evropy, s tím, co si musela prožít… Víte, každá totalita dlouho nese ve společnosti následky. Nebude to snadné ani pro příští generaci. Já jsem měla to štěstí, že jsem byla vychovaná v rodině, z jaké jsem vyšla, nesmírně si toho vážím.

Když mi byla při nějaké debatě položena otázka, jestli neodsuzujeme našeho otce za to, že šel do odboje, když měl tři děti, úplně mě tazatel konsternoval. Odpověděla jsem: „Právě proto, že měl tři děti. Z toho důvodu.“

Pro pochopení možná pomůže zajít do kina, kam v říjnu zamíří film o vaší rodině. Snímek nese název Bratři, ač podle tvůrců není jen o vašich bratrech Ctiradu a Josefu. Četla jste scénář? Zapojili vás tvůrci do příprav filmu?

Ano, pan režisér za mnou před časem byl. Mluvili jsme o scénáři, o natáčení. Zajímaly ho moje názory a moje vzpomínky.

Šestnáct zákroků. V nemocnici jsem strávila mnoho času

Vzpomínáte často na tu dobu? Dobu vašeho mládí.

Čím jsem starší, tím více. A daleko intenzivněji a s větším citem.

Říkali vám Nenuško? Krásné…

Ano, takto mi doma říkali. Ráda vzpomínám…

Jací tehdy byli vaši bratři. Vycházeli jste dobře?

Byla jsem nejmladší. Něco úsměvného prozradím: tatínek, když si bral maminku – byl důstojníkem československé armády u dělostřelectva – s humorem prý říkal, že chce mít sedm kluků, kteří by byli potřeba k obsluze děla (smích). Sám byl jedináček, chtěl mít hodně dětí.

Nejprve přišel na svět Ctirad, pak Josef a pak přišel velký malér: holka (úsměv). Víte, narodila jsem se s vrozenou vadou, což bylo pro rodiče hodně těžké. Šli nejprve k panu profesoru Zahradníčkovi, ale tento přední ortoped prohlásil, že nikdy nebudu chodit. Ve třicátých letech, kdy nastupoval nacismus, v Praze existovala i německá dětská ortopedie, kde působil jistý profesor Springer. Rodiče, vlastenci, hodně zvažovali, zda jít na německou kliniku, ale podle vyprávění matka přemluvila otce a šli. Profesor sdělil, že až mi budou dva roky, ať přijdou, že v osmi letech budu chodit a v osmnácti tancovat. Splnil to do písmene. Provedl mi celkem šestnáct zákroků. V nemocnici jsem strávila mnoho času.

Josef Mašín? Osobnost. Milovaný tatínek

Bratři vás ochraňovali?

Ano. Tatínek si je prý předvolal a sdělil jim, že musejí být mými „rytíři“. Tak se ke mně chovali. Měli jsme krásný vztah.

Když vám gestapo popravilo tatínka, bylo vám devět roků. Jak si jej vybavujete?

Byl osobnost. Milovaný tatínek.

Josef Mašín v uniformě důstojníka československé armádyZdroj: ArchivV dopise na rozloučenou, který adresoval vám, svým dětem, napsal, že bojoval za to, abyste zůstali svobodnými občany, ne porobenými otroky, a že i vy máte jednat stejně. Zároveň ale napsal, že se nesmíte opustit, ale vzájemně se o sebe starat. Vyčítala jste bratrům, že vás tady nechali?

Nikdy.

Vaše maminka byla vězněna nacisty i komunisty, ve vězení - v kobce na Pankráci - nakonec bez pomoci zemřela. Nic už nemohlo být krutější pro mladou dívku…

Nerada o tom mluvím… (slzy v očích)

Usilovala jste po více než 60 letech o vyzvednutí ostatků matky z hromadného hrobu v Ďáblicích a následné pohřbení do rodinné hrobky v Lošanech na Kolínsku. Nakonec bezvýsledně…

Roky jsem žádala. Nebylo mi to umožněno, což nesu skutečně velice těžce. Nemáme ostatky otce ani matky…

Jestli dovolíte, ještě bych se vrátila k filmu Bratři: Pan režisér v jednom rozhovoru řekl, že točil hlavně pro mladé a že nechtěl přesvědčit ty, kteří pochybují. Jste zvědavá na reakce diváků?

Sama jsem na film zvědavá a reakce diváků, to bude velmi zajímavé sledovat. Uvidíme.

Film Bratři letos kandiduje za Českou republiku na Oskara v kategorii Nejlepší zahraniční film…

Těší mě to velice.

Už jste se zmínila o Ukrajině. Jaký je váš pohled na situaci, zejména pomoc Česka?

Jsem za postoj Česka ráda. Musíme tomuto zlu z Kremlu čelit. Týká se i nás.

Jak hodnotíte současnou situaci v Česku. Sledujete dění na politické scéně?

Sleduji televizi. Musím říct, že současné vládě Petra Fialy fandím. Proti tomu, co tady bylo před tím? To se přece nedá srovnávat: Babiš, Zeman…

Přání? Pro sebe žádné, pro ostatní porážka Putina

V listopadu oslavíte 90. narozeniny. Jaké je vaše přání k tak mimořádnému životnímu jubileu?

Nemám pro sebe žádné přání. Ale jedno mě tíží: nejdůležitější v životě člověka je, aby byl soběstačný, bohužel s věkem a zdravotním stavem to již není ideální. Proto si přeji, abych mohla dožít co nejméně s pomocí druhých.

A pokud jde o mé přání pro ostatní při této příležitosti: porážka Putina, aby neměl další příležitost ničit svět kolem sebe, i naši společnost.

Dalo by se říci, že i přes zmíněné potíže zažíváte hezké období: statek v Lošanech jste po dlouhé bitvě získala zpět, abyste mohla vybudovat Památník tří odbojů, komunisti nejsou v parlamentu, obdržíte státní vyznamenání…

V tomto směru je to skutečně hezké období. Ale nic nedělám pro sebe, nechci zviditelňovat sebe a svoji rodinu. Jde mi o další generace. Aby náš příklad mohl hrát roli při výchově mladých lidí, aby si nemuseli zopakovat to, co jsme zažili my. Chránili si svobodu, bojovali za ni a stavěli se bezpráví.

Zdena Mašínová



Narodila se 7. listopadu 1933 v Praze, žije v Olomouci. Otec, bývalý legionář a důstojník československé armády Josef Mašín, byl za nacistické okupace členem odbojové organizace Obrana národa a v jejím rámci i známé zpravodajské skupiny Tři králové. V červnu 1942 jej nacisté popravili.

Za války byla vězněna i matka Zdena a strýc, štábní kapitán Ctibor Novák.



Zdena Mašínová od mládí trpěla vrozenou chorobou dolních končetin a lékaři zpočátku vůbec nevěřili tomu, že bude chodit. Značnou část dětství strávila na lékařských klinikách.



Zdena MašínováZdroj: Daniela TauberováJako třináctiletá v roce 1946 odešla k babičce do Jeseníku, kde studovala tamní gymnázium. Po nástupu komunistů k moci byl její rodině zabaven téměř veškerý majetek.



V letech 1951 až 1953 vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Olomouci a v létě 1953 nastoupila v Olomouci jako laborantka na zdejší krajské hygienické stanici.



V listopadu 1953 byla Zdena Mašínová v Olomouci zatčena v souvislosti s odbojovou činností svých bratrů Ctirada a Josefa, kteří toho roku na podzim za dramatických okolností utekli na Západ. Vězněna byla v Olomouci a v Praze-Ruzyni.



Zdenu Mašínovou na jaře 1954 propustili na svobodu, její matka ale byla odsouzena na 25 let žaláře za spoluúčast na zločinném spiknutí proti republice a v roce 1956 ve vězení zemřela. Strýce Ctibora Nováka režim odsoudil k trestu smrti a popravil.



V roce 1957 se přestěhovala z Olomouce do Prahy, kde pracovala jako myčka laboratorního skla.



V roce 1973 se provdala za Rudolfa Martina, za války člena ilegálního komunistického odboje. V osmdesátých letech spolu žili v západních Čechách. Společně napsali knihu o tragických osudech rodiny Mašínů.



Po roce 1989 se věnuje bádání v archivech, v roce 1994 dosáhla plné rehabilitace své matky a strýce.

Stěhuje se zpět do Olomouce. Nadále se angažuje a neskrývá své protitotalitní postoje.