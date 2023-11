ROZHOVOR / Film Bratři režiséra Tomáše Mašína, který vypráví jeden z velkých příběhů studené války, byl o víkendu nejnavštěvovanějším titulem v českých kinech - přišlo na něj přes 37 tisíc diváků. Snímek, který je nejen o Ctiradovi a Josefovi Mašínových a jejich tří přátelích, v úterý zhlédla v olomouckém kině sestra hlavních protagonistů Zdena Mašínová.

Zdena Mašínová o filmu Bratři.

Jste ráda, že se podařilo film o bratrech, vaší rodině dokončit a lidé na něj chodí?

Je velmi pozitivní, že je taková věc podávána tímto způsobem dalším generacím. Pro mě osobně je to nesmírně důležité.

Film se vám líbil?

Musím říct, že se toho zhostili všichni velice pěkně. Určité výhrady bych k některým věcem mohla mít, nicméně jako celek je to velmi pozitivní.

S tvůrci, panem režisérem, jste měla možnost během příprav snímku hovořit? Oslovili vás?

Ano, dlouho jsme to rozebírali. Stejně tak s mým bratrem to probíral, dělal to velmi poctivě. Celá ta jeho práce byla velmi dlouhá, trvala několik let.

Vaše poznámky, připomínky tedy ve výsledku akceptoval?

Pravděpodobně ano, ale to při jednom zhlédnutí přesně nemohu říci, jestli bych některý okamžik opravila. To bychom museli rozebírat velmi podrobně.

Mohu se zeptat, paní Mašínová, co jste prožívala, když jste se dívala na příběh, který jste sama žila, jehož jste byla součástí?

To nemohu vyjádřit slovy. Nerada se k mému životu vracím, je to krajně subjektivní moje věc. Bylo to velmi emotivní.

S výběrem herců a jejich výkony jste byla spokojena?

Velmi. Svým uměním se zasloužili o krásný výsledek. Hlavní dva protagonisté i ti ostatní.

A pokud jde o výkon Tatiany Dykové, která ztvárnila vaši maminku?

Ano, tato postava je pro mě obzvláště citlivá. Toto podání bylo trochu vzdálené realitě, ale herecký výkon to byl bezvadný.

Prozradíme, jakým záběrem film končí?

Ano, je o mně. Jak jsem již uvedla, toto je pro mě krajně subjektivní.

Paní Mašínová, mohla byste na závěr rozhovoru sdělit, proč by lidé měli film vidět a koho zejména byste na něj pozvala?

Je hlavně pro mladé generace, pro ně je důležitý, aby si nemusely jednou něco podobného zopakovat.