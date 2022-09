Po celou neděli probíhaly povolební rozhovory. Jaké jsou dosavadní výsledky?

Hned ráno jsme se setkali s vyjednávacím týmem SPOLU, který měl v každé ze stran zastoupeny dva členy vyjednávacího týmu. Následovala jednání s ProOlomouc s Piráty a také se spOLečně. Z mého pohledu jsme se shodli na tom, že nejsou žádné zásadní programové, personální nebo organizační problémy, které by nám bránily v dalším vyjednávání. Respektujeme, že všechny tři subjekty se chtějí postupně setkat s dalšími stranami, které ve volbách uspěly. Odpoledne jsme měli také první jednání našeho zastupitelského klubu.

ANO v Olomouci dál jedná se SPOLU i s ProOlomouc. Rýsuje se staronová koalice?

Jste po prvním dni vyjednávání o krok blíže koalici se SPOLU a spOLečně?

My jsme se dohodli na klubu, že nebudeme přes média vysílat žádný model koaliční spolupráce, chceme to řešit výhradně na úrovni vyjednávacích týmů. Lidé, se kterými jsme dosud spolupracovali, jsou pro nás čitelní a mohou být přínosem pro fungování koalice. Spolupracujeme a v minulosti jsme již spolupracovali také s ProOlomouc. Není to jen o nesmiřitelných střetech, ale spoustu věcí jsme již dříve prosazovali společně a hledali jsme podporu tam, kde jsme ji u některých věcí neměli v koalici.

Jaká zásadní témata jste při povolebních rozhovorech řešili? Co čeká novou koalici?

Tématem napříč všemi jednáními byla příprava na zvládnutí krize, která teď přichází. Z covidové krize jsme přešli do krize ukrajinské a plynule přecházíme do energetické a inflační. Ladili jsme, co si pod tím kdo představuje a jak na tuto situaci připravit ohrožené skupiny občanů ve městě. Řešili jsme také, aby nezanikl sport a kultura ve městě. Na to bude potřeba myslet při přípravě rozpočtu na příští rok. Právě rozpočet bude největší výzvou nové koalice. O to víc je důležité, aby si takzvaně ´sedli´ lidé, kteří budou jednotlivé strany zastupovat a abychom táhli za jeden provaz. Trošku mě mrzí, že došlo k napadání nás jako vítězné strany, ale i SPD ze strany STAN. Myslím si, že to jsou věci, které je možné si na komunální úrovni odpustit. Je před námi spousta jiných úkolů, než se osočovat. Mrzí mě to, hnutí STAN mělo před volbami zájem hledat s naším hnutím společné průsečíky. Myslím si, že zřejmě neunesli ten dvoučlenný mandát.

