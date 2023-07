Je přesně 10.42 a v ulici Na Vozovce v Olomouci právě spustila světelná a zvuková signalizace. Otec s malými dětmi v kolejišti zrychlil krok a za jeho zády už na železničním přejezdu „padala“ závorová břevna. Správa železnic jimi nově nechala vybavit zrekonstruovaný přejezd. Vlastní závory dostaly i chodníky.

Zrekonstruovaný železniční přejezd v olomoucké ulici Na Vozovce dostal závory. Samostatné zábrany mají i oba chodníky. | Video: Tauberová Daniela

„Je to správné. Lidi přecházeli, když už svítila červená, a zleva vidíte vlak skoro na poslední chvíli. Od nádraží je rozhled,“ hodnotil senior „hermeticky“ uzavřený chodník.

„Je to přehnané. Zase takový provoz tady není. Jiné přejezdy jsou nebezpečnější,“ zapojil se v tu chvíli u přejezdu do diskuse muž středních let.



Závory přibyly k výstražným světlům v těchto dnech. Rekonstrukce stavební části železničního přejezdu v ulici Na Vozovce proběhla vloni na podzim. V souhrnu byla realizace úprav Správou železnic vysoutěžena za 19,9 milionu korun.

Přibudou závory na dalších místech v Olomouci

Rekonstrukcí spojenou s doplněním závor letos projdou také frekventované přejezdy na stejné trati, a to v Tovární a ve Wittgensteinově ulici.

„Nové zabezpečovací zařízení se na nich bude instalovat v létě,“ informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Dokončení modernizace obou přejezdů je plánováno do 21. srpna. „Realizace těchto staveb byla vysoutěžena celkem za 40 milionů korun,“ dodal mluvčí.

Průjezd Legionářskou na celé prázdniny zavře oprava, odsune i zastávku

Ještě letos přibudou závory také na přejezdu v Dolní novosadské.

„Zde kromě rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení dojde i k úpravě chodníků a silnice, na které na základě požadavku policie vznikne ostrůvek oddělující jízdní směry,“ popisoval Dušan Gavenda s tím, že modernizace tohoto přejezdu by měla být hotová v září.

Na jihu Olomouce začne stavba opatření proti povodni. Kolonie chatek mizí

Správa železnic počítá také s rekonstrukcí přejezdu v Řepčíně poblíž fotbalového stadionu. Začít by se mohlo v příštím roce. I zde se uvažuje zabezpečovací zařízení se závorami.

„Plány na další období však budeme ještě upřesňovat podle postupu projektové přípravy investic a také podle přidělených finančních prostředků,“ uzavřel mluvčí.