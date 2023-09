Tradiční sbírka Zasukované tkaničky s benefičními koncerty proběhne už v pátek 22. září. Tentokrát se uskuteční v příjemném prostředí olomouckého baru Zahrada.

Koncert na podporu sbírky Zasukované tkaničky v Olomouci. Květen 2023 | Foto: Petr Pelíšek

Podzimní etapa sbírky Zasukované tkaničky se koná od 16 hodin v baru Zahrada v Mlýnské ulici.

„Je oblíbeným místem odpočinku a my chceme využít hezkého počasí a benefiční koncerty uspořádat v netradičním party stylu a společně s našimi podporovateli si celý program naplno užít. Nebude chybět ani stánek s výrobky od našich přátel s tělesným postižením a nově nabídneme veřejnosti charitativní bazárek," pozval za pořadatele Milan Papežík.

V rámci benefičních koncertů vystoupí oblíbený zpěvák a muzikant Lukáš Mareček. Sarkastickým humorem všechny potěší a rozesměje nevidomá umělkyně Romana Maříková. Publikum se také může těšit na talentovaného patnáctiletého zpěváka a vycházející hvězdu Ondřeje Crháka.

„Krásnými písněmi nadchnou mladé dámy z kapely The Addams Sisters, které se staly Objevem roku radia Haná. Co by to bylo v dnešní době za akci bez DJ show, a tak i Trend vozíčkářů jde s dobou a se svou DJ show všechny roztančí olomoucká moderátorská legenda Martina Qweetko Procházková,“ vyjmenoval Milan Papežík.

Sbírka bude probíhat už od pátečního rána, kdy do ulic města vyrazí dobrovolníci s kasičkami, několik z nich bude mít také platební terminály. Spolek Trend vozíčkářů bude opět rozdávat za dobrovolný příspěvek talisman a symbol sbírky, pár zasukovaných tkaniček.

Olomoučané mohou také posílat DMS na číslo 87777 ve tvaru DMS TKANICKA 30, DMS TKANICKA 60, DMS TKANICKA 90 nebo přispět na transparentní účet číslo 1000100014/5500. Během jarní etapy se vybralo přes 121 tisíc korun, které byly využity na nákup prvního automobilu pro sociální služby a kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým tělesným postižením.

V příštím roce Trend vozíčkářů oslaví 30 let od založení a pro veřejnost jako poděkování za letitou podporu chystá několik překvapení.

„První krásný dar nám přišel minulý týden. Právě díky štědrosti našich spoluobčanů jsme mohli pořídit náš první automobil, díky němuž nám bude umožněno rychlejší a efektivnější poskytování služeb a přejezdy našich pracovníků ke klientům. Náš spolek také přichází do další dekády s novým sloganem Pomáhat je TREND," prozradil ředitel Tomáš Zrnka.