Venkované hlavně nyní, před Vánocemi oceňují, že nemusejí jezdit na poštu do města nebo jako na trní a čekat, až zavolá kurýr.

V Žerotíně stojí výdejní box od června letošního roku.

„Poštu v Žerotíně nemáme. Musíme do Hnojic nebo Pňovic. Když člověk pracuje do tří a pošta ve tři zavírá, je to problém,“ poukázal starosta Žerotína Robert Venský.

"Smart" vesnice na Olomoucku. Pořídila špičkové osvětlení ulic i solární zdroje

Žádný shon, večerní procházka

Obec reagovala hlavně na to, že lidé během pandemie koronaviru začali ještě více nakupovat zboží přes internet.

„Přijde sms a máte dva tři dny a vyzvednutí. Jen musíte mít potřebnou aplikaci v telefonu. Žádný stres, postávání ve frontě, čekání na kurýra. Pro občany je box přínosem a o novou službu v obci mají celkem velký zájem. Zajímavé by jistě bylo využití schránky také k odeslání zásilek, což by mělo být v budoucnu možné,“ uvedl starosta.

Dobrá zkušenost s autonomními schránkami v sousedství vedla naposledy k zavedení novinky vedení samosprávy ve Střeni. Box chtěli stihnout ještě před Vánocemi, aby jej lidé mohli využívat na dárky.

„To se povedlo a služba už funguje. Žádný shon, večer si lidé přijdou s mobilem v ruce k boxu a vyzvednou si svoji zásilku,“ popisoval Jiří Nevima, starosta Střeně, odkud obyvatelé musejí jezdit na poštu do sousedního Nákla.

Obec provozuje vlastní samoobsluhu. "Všichni jsou spokojeni"

Nový box na Lazcích

Na venkově fungují zejména bezkontaktní výdejní boxy Zásilkovny. Pro vyzvednutí balíčku ovšem potřebují zákazníci aplikaci v mobilu. Po příchodu k boxu se aplikace automaticky spáruje se schránkou. Za doručení i dobírku se platí online.

„Rozměry Z-BOXu dovolují jeho umístění v nákupních centrech nebo třeba na náměstích, a tak jsou tato výdejní místa kdykoli po ruce a skutečně blízko lidem,” uvedla Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny.

Podobných samoobslužných schránek různých značek přibývá i ve městech, například u nákupních center. V Olomouci jsou jich už desítky. Nejnověji na Lazcích zprovoznil svůj box jeden z největších obchodů s počítači a elektronikou Alza. Při online platbě přijde doručení do AlzaBoxu jen 49 korun, zákazník ušetří 20 korun.